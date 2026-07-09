Thủ môn đội tuyển Bỉ, Thibaut Courtois: 'Đây là một trận đấu đặc biệt, vì Tây Ban Nha là quê hương thứ hai'

Đối với Thibaut Courtois, đây sẽ không chỉ là một trận đấu bình thường. Anh sẽ đối đầu với đất nước nơi anh đã trải qua một số khoảnh khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp và nơi anh cảm thấy có mối liên hệ sâu sắc.

"Đối với tôi, Tây Ban Nha là quê hương thứ hai. Tôi không nói rằng mình cảm thấy mình là người Tây Ban Nha một nửa, nhưng gần như vậy. Các con tôi đều có hộ chiếu Tây Ban Nha. Đây là một trận đấu đặc biệt. Tôi đã nhận được nhiều tin nhắn từ bạn bè tại Tây Ban Nha rằng, họ sẽ không cổ vũ cho tôi lần này. Nhưng đây là một trận đấu tuyệt vời, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng", thủ môn người Bỉ thừa nhận gần đây, khi anh chuẩn bị cho một trận đấu đầy cảm xúc.

Courtois chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho Tây Ban Nha, mặc dù vào ngày 11/7 (giờ Việt nam) này, anh sẽ gạt những cảm xúc đó sang một bên. Ước mơ lớn nhất của anh ấy luôn là dẫn dắt đội tuyển Bỉ lên đỉnh cao, và giờ đây, anh ấy chỉ còn một bước nữa là đưa đội bóng của mình vào top 4 tại World Cup. Để đạt được điều đó, anh ấy sẽ phải thể hiện một màn trình diễn xuất sắc khác, màn trình diễn đã giúp anh ấy trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Thủ môn này nhận thức được sự khó khăn của thử thách. Đối thủ của anh ấy sẽ là một đội tuyển Tây Ban Nha đang có một giải đấu hoàn hảo và đã lọt vào tứ kết với tư cách là một trong những ứng cử viên vô địch. "Tây Ban Nha đã vô địch châu Âu và là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup này, cùng với Argentina và Pháp. Và điều đó đang được chứng minh. Họ chơi thứ bóng đá hay, kiểm soát bóng tốt, là một đội bóng mạnh mẽ với lối chơi pressing cao sau khi mất bóng. Họ phòng ngự rất cao và chúng tôi phải cố gắng vượt qua hàng phòng ngự của họ... Đối với chúng tôi, ưu tiên hàng đầu là ghi bàn và sau đó là không để thủng lưới. Nhưng chúng tôi biết họ cũng có những cầu thủ rất giỏi trên băng ghế dự bị, vì vậy, chúng tôi phải tập trung trong 100 phút hoặc hơn để không cho họ khoảng trống đó. Sẽ không dễ dàng", "thủ môn xuất sắc nhất thế giới" nhận xét.

Bỉ biết rằng, họ cần một màn trình diễn gần như hoàn hảo để loại Tây Ban Nha. Và họ cũng biết rằng, phần lớn cơ hội của họ phụ thuộc vào khả năng của thủ môn Courtois. Nếu thủ môn xuất sắc nhất thế giới có thêm một đêm thi đấu đỉnh cao nữa, người Bỉ sẽ tiến gần hơn đến việc tiếp tục giấc mơ World Cup của mình, một giấc mơ mà chính Tibu (biệt danh của Thibaut Courtois) đã theo đuổi trong nhiều năm. Và đó là lý do tại sao anh bảo vệ đội của mình: "Mọi người đã sai về chúng tôi. Trận đấu với Ai Cập không tệ đến vậy. Trận đấu với Iran, chúng tôi không ghi được bàn thắng, nhưng chúng tôi không chơi tệ. Họ ngồi đó và nói rằng, chúng tôi thiếu nhịp điệu... Và trong những trận đấu cởi mở hơn khác, chúng tôi đã chơi tốt".

Courtois khi được hỏi về những cầu thủ cụ thể đã khẳng định rằng, toàn đội mới là điều quan trọng nhất: "Không chỉ có Lamine và Oyarzabal. Bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha là một ví dụ về lối chơi tốc độ cao của họ. Lamine thì vẫn là Lamine, tất nhiên rồi, cậu ấy rất tài năng trong những tình huống đối đầu một chọi một và chúng tôi sẽ phải kèm sát cậu ấy trong những tình huống hai chọi một, nhưng rất khó để ngăn chặn cậu ấy. Cucurella là một cầu thủ tuyệt vời, lùi về phòng ngự rất nhanh khi dâng cao tấn công... Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn".