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Byun Yo Han và Noh Jae Won đối đầu nhau vào tháng Chín

Tuệ Nghi
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SVO - Byun Yo Han và Noh Jae Won đối đầu trong 'Tazza 4', phim dự kiến ra mắt vào tháng Chín.

Phim Tazza 4: The Song of Beelzebub sẽ khởi chiếu vào tháng Chín, trùng với dịp lễ Chuseok. Phim có sự tham gia của Byun Yo Han và Noh Jae Won trong vai chính. Bộ phim do Choi Kook Hee đạo diễn, người từng chỉ đạo bộ phim Life Is Beautiful.

Tazza: The Song of Beelzebub là phần thứ tư và cũng là phần cuối cùng của loạt phim, tiếp nối Tazza (2006), Tazza: The Hand of God (2014) và Tazza: One-Eyed Jack (2019).

Dựa trên truyện tranh gốc của Huh Young Man, bộ phim là một tác phẩm kinh dị tội phạm xoay quanh Jang Tae Young (Byun Yo Han), một người đàn ông thành công trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc trực tuyến. Câu chuyện theo chân anh ta trong hành trình trả thù người bạn thân cũ, Park Tae Young (Noh Jae Won), kẻ đã dàn dựng sự sụp đổ của anh ta, dẫn đến một cuộc đối đầu căng thẳng trên sàn cờ bạc toàn cầu.

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Để mở màn cho các hoạt động quảng bá, một poster quảng cáo và một "trailer đối đầu" đã được phát hành. Poster thể hiện rõ mâu thuẫn giữa hai nhân vật chính với khẩu hiệu: "Người bạn tôi tin tưởng nhất lại trở thành quân bài tàn nhẫn nhất".

Bộ phim cũng có dàn diễn viên phụ hùng hậu. Poster hé lộ hình ảnh đầu tiên của Miyoshi Ayaka trong vai Kaneko, người thiết kế hoạt động cờ bạc toàn cầu, Jo Woo Jin trong vai người chơi poker Kwak Dong Wook và Yoon Kyung Ho trong vai Jo Joong Hwan, một nhân vật có liên quan đến câu chuyện của Jang Tae Young. Rapper Swings ra mắt màn ảnh rộng qua bộ phim này. Có thông tin cho rằng, Swings vào vai bạn học cùng trường trung học với Jang Tae Young và Park Tae Young.

Tuệ Nghi
#Phim kinh dị tội phạm #Đối đầu diễn viên chính #Truyền hình dựa trên truyện tranh #Câu chuyện trả thù trong cờ bạc #Sự kiện quảng bá phim

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