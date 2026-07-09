Kihyun của MONSTA X được Forbes hết lời khen ngợi

Kihyun, giọng ca chính của MONSTA X, đang nhận được lời khen ngợi từ tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ cho album solo của mình. Forbes đã nhấn mạnh mini-album thứ hai của Kihyun mang tên BORDERLINE, là một "tác phẩm chân thực phản ánh con người hiện tại của anh ấy".

Forbes mô tả album phản ánh hành trình 10 năm kể từ khi ra mắt, như một câu chuyện về việc tìm kiếm 'chính mình' hơn là tìm kiếm 'câu trả lời đúng', truyền tải thông điệp về sự đồng cảm đến người nghe.

Kihyun của nhóm MONSTA X đã trở lại với tư cách nghệ sĩ solo sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự. Anh luôn ấp ủ suy nghĩ: "Một ngày nào đó mình nên phát hành album solo", nhưng phải mất một thời gian khá dài anh mới biến điều đó thành hiện thực. Tuy nhiên, anh đã trở lại "tự tin hơn bao giờ hết".

Sau khi bắt đầu sự nghiệp solo với đĩa đơn VOYAGER vào năm 2022, trong thời gian đại dịch COVID-19, anh đã phát hành mini-album đầu tiên, YOUTH, vào tháng Mười cùng năm. Album mới của anh, BORDERLINE được phát hành bốn năm sau đó, đã được công bố vào lúc 6h chiều ngày 7/7 (theo giờ Hàn Quốc).

Kihyun, người trước đây tự nhận thế mạnh của mình là "một ca sĩ có thể thích ứng với nhiều thể loại như tắc kè hoa", cho biết: "Theo thời gian, tôi cảm thấy mình đã trở thành một ca sĩ quá thiên về nhạc rock. Lần này, tôi đã thử thách bản thân với nhiều bài hát khác nhau để trở lại với chính mình trước đây, rất linh hoạt. Tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một rocker khi hát nhạc rock, một ca sĩ R&B khi hát nhạc R&B và một ca sĩ thể hiện được nhiều sắc thái khác nhau".

Ca khúc chủ đề, So Good là bài hát thể hiện rõ nhất hướng đi của album BORDERLINE. Nó khắc họa sự tự do của khoảnh khắc khi người ta quyết định tin tưởng vào bản năng và lựa chọn của chính mình, bất chấp những tiếng nói liên tục đòi hỏi câu trả lời đúng. Sự kết nối được tạo ra khi một quản lý người Mỹ đã cho MONSTA X nghe bài hát này trong chuyến lưu diễn Jingle Bell hồi tháng 12/2025, và hỏi: "Bài hát này thì sao?".

Kihyun chia sẻ rằng, mặc dù anh ấy chỉ nghe nó trong "khoảnh khắc thoáng qua" khi đang chờ đợi: "Bài hát cứ mãi ám ảnh trong tâm trí tôi". Nhớ lại phong cách của James Bay, một ca sĩ mà anh luôn ngưỡng mộ, So Good là bài hát "cứ mãi ám ảnh" Kihyun. Cuối cùng, nó đã giành được vị trí ca khúc chủ đề, vượt qua các ứng cử viên khác.