'Chị đại' Kim Hye Soo và Cho Yeo Jeong đóng phim ngoại tình cùng 'ác nam' Kim Ji Hoon

SVO - Nếu 'Dream to you' là câu chuyện hài lãng mạn về mối tình đầu hội ngộ sau 15 năm, thì 'The affair was the beginning' lại cuốn khán giả vào vòng xoáy hài đen, với những bí mật còn hơn cả chuyện ngoại tình. Hai dự án truyền hình hứa hẹn sẽ 'oanh tạc' màn ảnh nhỏ Việt Nam.

"Phản ứng hóa học" giữa Hwang In Yeop và Hyeri

Thuộc thể loại hài lãng mạn, Dream to you dài 12 tập, dự kiến phát sóng trên VieON từ 13/7. Phim kể về cuộc hội ngộ sau 15 năm giữa Woo Soo Bin (Hwang In Yeop đóng), một đạo diễn thiên tài đã thực hiện được ước mơ của mình và Joo Yi Jae (Hyeri đóng), nữ phóng viên mưu sinh đã đánh mất những hoài bão thời trẻ.

Từng là mối tình đầu của nhau, cả hai gặp lại để viết tiếp câu chuyện tình dang dở và lời hứa còn bỏ ngỏ từ năm xưa.

Hyeri lên tiếng về việc mặc đồng p7hục học sinh trong phim này: "Thật ra, hồi đầu tuổi 20 tôi không đóng nhiều vai học sinh. Phải đến cuối tuổi 20 mới thường xuyên mặc đồng phục nên tôi cũng lo mình không còn phù hợp nữa. Nhưng hóa ra cũng không đến nỗi nào. Tôi nghĩ, mình vẫn giữ được cảm giác tươi trẻ. Nếu có cơ hội thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng thử sức thêm”.

Trong khi đó, Hwang In Yeop cũng hài hước thừa nhận, anh lại một lần nữa "thất hứa" với khán giả: "Tôi đã nhiều lần nói tác phẩm trước sẽ là lần cuối mặc đồng phục. Nhưng kịch bản này quá hay, tôi không thể bỏ lỡ, dù phải mặc đồng phục thêm một lần nữa”.

Nam diễn viên còn đùa rằng: "Hyeri trông đúng như một nữ sinh trung học, còn tôi phải cố gắng nhiều hơn", đồng thời khẳng định đây sẽ là "lần cuối". Tuy nhiên, sau khi nghe Hyeri nói vẫn sẵn sàng mặc đồng phục nếu gặp vai diễn phù hợp, anh lập tức đổi ý: "Nếu có một tác phẩm thật sự hay thì tôi cũng sẵn sàng”.

Bên cạnh đó, Hyeri cũng dành nhiều lời khen cho bạn diễn và bày tỏ mong muốn khán giả sẽ yêu thích "phản ứng hóa học" của cặp đôi. Đáp lại, Hwang In Yeop tiết lộ, Hyeri từng nói cô muốn được khán giả nhớ đến là một diễn viên càng xem càng muốn xem tiếp và khiến mọi người mong chờ tác phẩm kế tiếp.

Kim Hye Soo trở lại màn ảnh nhỏ

Thuộc thể loại hài đen, The affair was the beginning dài 8 tập, dự kiến chiếu trên VieON từ ngày 31/7. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Chang Hee, người đứng đằng sau thành công của Người lạ đến từ địa ngục (2019) và Nghịch lý kẻ sát nhân (2024).

Phim kể về cặp vợ chồng influencer nổi tiếng Kyung Hee (Kim Hye Soo đóng) và Jae Hong (Kim Ji Hoon đóng). Cả hai luôn xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc và cặp vợ chồng bác sĩ hàng xóm Soo Jung (Cho Yeo Jeong đóng) - Bo Sung (Kim Jae Chul đóng) đang lao vào cuộc chiến ly hôn căng thẳng. Khi cả bốn người bị cuốn vào những bí mật còn lớn hơn cả chuyện ngoại tình, cuộc sống của họ dần trượt khỏi quỹ đạo.

Lần đầu đóng vợ chồng với Kim Ji Hoon, Kim Hye Soo dành lời khen cho đàn em: "Có một thời điểm, tôi nhìn vào màn hình và không còn thấy Kim Ji Hoon nữa, mà chỉ thấy đúng là Jae Hong. Mỗi lần chứng kiến một khía cạnh mới trong diễn xuất của cậu ấy đều khiến tôi rất vui”.

Kim Ji Hoon nói thêm: "Chị Kim Hye Soo luôn chuẩn bị nhiều hơn những gì có trong kịch bản. Mỗi lần diễn cùng chị, chúng tôi đều tạo ra nguồn năng lượng và sự cộng hưởng lớn hơn”.

Chia sẻ về quá trình ghi hình, Cho Yeo Jeong cho biết: "Đây là một trường quay giúp tôi thực sự trở thành Soo Jung. Tinh thần đồng đội của cả ê kíp tuyệt vời đến mức khó có thể diễn tả”.

Kim Jae Chul cũng bày tỏ: "Tôi vốn là người hâm mộ của chị Cho Yeo Jeong, nên rất vui khi có cơ hội hợp tác. Chị luôn ân cần và giúp tôi cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình quay”.