Nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đoạt giải Vàng 'Asia Arts Festival 2026'

SVO - Ở tuổi 17, Anh Thư đã ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp khi xuất sắc giành giải Vàng tại 'Asia Arts Festival' lần thứ 13. Thành tích không chỉ là phần thưởng cho những tháng ngày miệt mài rèn luyện mà còn đánh dấu danh hiệu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ trẻ.

Diễn ra từ ngày 6 đến 12/7/2026, Asia Arts Festival (AAF) là một trong những liên hoan nghệ thuật quốc tế thường niên quy tụ đông đảo nghệ sĩ, học sinh và sinh viên yêu nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia. Không chỉ là sân chơi để các tài năng trẻ tranh tài, Festival còn tạo cơ hội giao lưu văn hóa, học hỏi kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh trên sân khấu quốc tế. Giữa hàng trăm thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, Anh Thư đã đại diện đoàn Việt Nam chinh phục ban giám khảo ở hạng mục biểu diễn solo cùng piano với tác phẩm Solovey (Chim họa mi).

Phần trình diễn được đánh giá cao nhờ chất giọng trong sáng, giàu cảm xúc cùng khả năng xử lý kỹ thuật tinh tế. Hình ảnh "chim họa mi" trong tác phẩm được nữ ca sĩ trẻ thể hiện trọn vẹn bằng sự mềm mại, bay bổng nhưng vẫn đầy nội lực, để lại nhiều ấn tượng với khán giả và hội đồng giám khảo.

Anh Thư không giấu được sự xúc động khi giành được giải cao nhất tại "AAF" lần thứ 13.

Đồng hành cùng Anh Thư trong hành trình chinh phục giải thưởng là ca sĩ, giảng viên Bích Hồng. Với nhiều năm đào tạo thanh nhạc, nữ giảng viên từng dẫn dắt nhiều học trò đạt thành tích cao ở các cuộc thi trong và ngoài nước. Giảng viên Bích Hồng cho biết, điều khiến chị tin tưởng ở Anh Thư không chỉ là chất giọng đẹp mà còn là tinh thần học hỏi và sự kiên trì. Theo Anh Thư, Asia Arts Festival là cột mốc đặc biệt, bởi đây không chỉ là lần đầu tiên cô tranh tài ở một festival mang tầm quốc tế mà còn là dịp để mở rộng góc nhìn về âm nhạc.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, nữ ca sĩ dành nhiều tháng luyện thanh, hoàn thiện kỹ thuật và trau chuốt từng chi tiết trong phần trình diễn, dưới sự hướng dẫn sát sao của cô giáo Bích Hồng. Từ cách xử lý tác phẩm, biểu cảm sân khấu, đến khả năng kết nối với khán giả, đều được cô và giáo viên cân nhắc kỹ lưỡng.

Dù từng nhiều lần đứng trên sân khấu các cuộc thi trong nước, Anh Thư thừa nhận, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi đối diện với những thí sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, chính áp lực ấy lại trở thành động lực để cô thăng hoa trong từng câu hát.

Anh Thư (sinh năm 2009, tại Quảng Trị) đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và liên tiếp gặt hái thành tích tại nhiều sân chơi uy tín trong nước. Cô từng giành giải Nhất Tiếng hát tuổi Hồng năm 2023, giải Nhất cuộc thi Tỏa sáng cùng Âm nhạc do Học viện Âm nhạc Huế tổ chức năm 2024, giải Nhất Tiếng hát Quảng Bình 2024 và giải Triển vọng tại Tiếng hát Hà Nội 2025. Hiện, Anh Thư là sinh viên Trung cấp năm thứ hai của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dù tuổi đời còn rất trẻ, cô đã sớm xác định theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp và không ngừng tìm kiếm cơ hội để thử thách bản thân ở những sân chơi lớn.