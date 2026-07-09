'Ngôi sao đang lên' RESCENE viết nên huyền thoại đảo ngược

SVO - Nhóm nhạc nữ đang nổi RESCENE đã đứng đầu bảng xếp hạng Melon, với ca khúc 'LOVE ATTACK', nhưng bất ngờ hơn là bài hát này được phát hành cách đây hai năm.

LOVE ATTACK đã đạt được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, bao gồm vị trí thứ nhất trên Melon Top 100 và vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng hằng ngày, vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng FLO, vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng thời gian thực Genie Music Top 200 và vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng hằng ngày, và vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng hằng ngày và thời gian thực của Bugs.

Bài hát này là ca khúc chủ đề trong mini-album đầu tay của RESCENE, SCENEDROME, phát hành vào tháng 8/2024. Việc một bài hát được phát hành cách đây hai năm lại đạt được vị trí dẫn đầu dựa trên sự quan tâm của công chúng là điều khá hiếm gặp.

Đĩa đơn làm lại Pretty Girl của RESCENE, phát hành vào ngày 8/7, cũng lọt vào top các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, đạt vị trí thứ nhất trên Melon Hot 100 và vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs. RESCENE cho biết: "Thành tựu này bắt đầu khi concept 'gyaru' và phong cách địa phương được thể hiện trên kênh YouTube cá nhân của thành viên Won thu hút sự chú ý bùng nổ trên mạng xã hội, tạo nên cái gọi là cơn sốt Risenne".

Họ cũng chia sẻ thêm: "Nắm bắt cơ hội này, LOVE ATTACK đã được xem xét lại và dần trở nên nổi tiếng nhờ truyền miệng. Sau khi duy trì đà tăng mạnh trên các bảng xếp hạng âm nhạc, cuối cùng nó đã đạt vị trí số một trên Melon Top 100, viết nên huyền thoại về sự đảo chiều trên bảng xếp hạng".