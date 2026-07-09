EPEX lại một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng toàn cầu của mình

EPEX tiếp tục hành trình toàn cầu của mình bằng việc xác nhận tham dự Đêm giao lưu văn hóa Weibo 2026 tại Bangkok, Thái Lan.

Theo thông báo từ công ty quản lý C9 Entertainment vào ngày 9/7, nhóm sẽ tham gia lễ trao giải giao lưu văn hóa quốc tế vào ngày 8/8. Được tổ chức trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, sự kiện này có sự góp mặt của nhiều nhân vật đến từ châu Á, bao gồm diễn viên Jung Il Woo, Mark của GOT7, và các nghệ sĩ Thái Lan Billkin và PP Krit.

Sự kiện này bổ sung thêm một ngày diễn quốc tế vào lịch trình của nhóm. EPEX cũng sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ solo đầu tiên tại Trung Quốc, mang tên Echo of Youth, tại Quảng Châu, vào ngày 26/7. Trước đó, EPEX từng là nhóm nhạc K-pop Hàn Quốc đầu tiên tổ chức buổi hòa nhạc solo tại Trung Quốc từ sau năm 2016, tại Phúc Châu, vào ngày 31/5/2025. Tại thời điểm đó, họ là nhóm nhạc thần tượng K-pop toàn thành viên người Hàn đầu tiên xác nhận tổ chức buổi hòa nhạc solo tại Trung Quốc, kể từ khi lệnh hạn chế văn hóa được thực hiện vào năm 2016, nổi lên như một người dẫn đầu mới trong làn sóng K-pop trên khắp Trung Quốc.

Nhóm cũng đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn solo thứ tư, ECHO, mở màn tại Seoul vào ngày 18 - 19/7, trước khi đến Tokyo vào ngày 21/8 và Đài Bắc vào ngày 12/9.

Những sự kiện này diễn ra sau màn trở lại gần đây của nhóm với mini-album thứ bảy, Youth Chapter 2: The Book of Youth vào tháng trước. Họ đã quảng bá ca khúc chủ đề ECHO, do các thành viên Jeff, Baekseung và Ayden cùng sáng tác.