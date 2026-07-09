'Bộ tam' Messi, Mbappé, Haaland sẽ 'thống trị' tứ kết 'World Cup' như thế nào?

SVO - Khi giải đấu 'sân khấu trong mơ' FIFA World Cup bước vào giai đoạn cao trào, các quốc gia do những 'ngôi sao' toàn cầu dẫn dắt đang tranh giành một suất vào bán kết.

Vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào lúc 3h sáng ngày 10/7 (giờ Việt Nam), với trận đấu giữa Pháp và Ma-rốc tại sân vận động Boston ở Foxborough, Massachusetts.

Cuộc đối đầu của 2 đồng đội tại câu lạc bộ PSG: Mbappé và Hakimi

Pháp đã đánh bại Paraguay 1-0 vào ngày 5/7, trong khi Ma-rốc giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội đồng chủ nhà Canada cùng ngày. Mặc dù Pháp sở hữu rất nhiều tài năng đẳng cấp thế giới, nhưng cầu thủ thu hút nhiều sự chú ý nhất là "tiền đạo ghi bàn" Kylian Mbappé (28 tuổi, hiện đang chơi cho Real Madrid).

Mbappé, người đã giành Chiếc giày vàng (vua phá lưới) tại World Cup Qatar 2022 với 8 bàn thắng, cũng đã ghi được 7 bàn thắng tại giải đấu này, hiện đang xếp thứ hai trong danh sách ghi bàn. Nếu Mbappé ghi bàn ở tứ kết, anh ấy không chỉ tiến gần hơn đến việc trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Chiếc giày Vàng World Cup hai lần, mà cơ hội tiến vào bán kết của Pháp cũng sẽ tăng lên.

Pháp đang hướng tới danh hiệu vô địch thứ ba, tám năm sau giải đấu năm 2018 tại Nga. Đối đầu với Pháp, dưới sự dẫn dắt của Mbappé, là "cường quốc châu Phi" Ma-rốc. Sau khi trở thành quốc gia châu Phi và Ả Rập đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu Qatar, Ma-rốc tiếp tục giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025.

Achraf Hakimi, một hậu vệ cánh và là đồng đội của tiền vệ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc Lee Kang In tại Paris Saint-Germain (PSG) ở Ligue 1 của Pháp, là một tài sản quan trọng của Ma-rốc.

Anh đang dẫn dắt sự trỗi dậy của Ma-rốc bằng cách thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ cả trong tấn công và phòng thủ, ghi được một bàn thắng và một pha kiến ​​tạo trong giải đấu này. Mbappé và Hakimi, những người từng là đồng đội tại PSG, sẽ đối đầu nhau trên đấu trường lớn của World Cup.

Sau khi các cặp đấu tứ kết "World Cup 2026" được xác định, các trang thống kê bóng đá dự đoán Pháp sẽ vô địch. Theo chuyên gia thống kê Opta, Pháp có xác suất vô địch cao nhất trong số các đội vào tứ kết, với 27,32%, tiếp theo là Tây Ban Nha (21,33%), Argentina (17,28%), Anh (16,48%), Na Uy (6,57%), Thụy Sĩ (3,78%), Ma-rốc (hạng 3,66%) và Bỉ (3,58%).

Công ty thống kê Opta dự đoán xác suất chiến thắng của Pháp trong trận đấu với Ma-rốc là 61,7%, xác suất hòa là 22,1% và xác suất chiến thắng của Ma-rốc chỉ là 16,2%.

Lamine Yamal và Kevin De Bruyne sẽ 'nổ' hay 'tịt'?

Tây Ban Nha và Bỉ sẽ chạm trán tại sân vận động Los Angeles ở Inglewood, California, vào lúc 2h sáng ngày 11/7 (giờ Việt Nam). Tây Ban Nha đã đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 vào ngày 7/7, trong khi Bỉ giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đội chủ nhà Hoa Kỳ cùng ngày.

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal (19 tuổi, hiện đang chơi cho FC Barcelona) được kỳ vọng rất cao trong trận đấu mở màn, nhưng anh đã không thể tạo được ấn tượng mạnh mẽ tại World Cup. May mắn thay, đội tuyển Tây Ban Nha đã tiến vào tứ kết với tư cách một tập thể thống nhất, với những cầu thủ như Mikel Oyarzabal của Real Sociedad và Mikel Merino của Arsenal ghi bàn.

Bỉ cũng đang ở trong tình huống tương tự. Trong khi tiền vệ đẳng cấp thế giới Kevin De Bruyne (Napoli) không thể hiện được tầm ảnh hưởng như những năm trước, thì Charles de Quettelaer (Atalanta), Romelu Lukaku (Napoli) và Leandro Torsar (Arsenal) lại thi đấu tốt trên mọi phương diện. Tuy nhiên, xét về sức mạnh cá nhân của các cầu thủ, Tây Ban Nha được đánh giá mạnh hơn Bỉ.

Opta cũng dự đoán xác suất chiến thắng của Tây Ban Nha là 59,1%, trong khi dự báo xác suất chiến thắng của Bỉ là 19%. Họ dự đoán xác suất hòa là 21,9%.

'Tam sư' lên 'thuyền Viking'

Trận đấu được mong chờ nhất ở tứ kết sẽ diễn ra tại sân vận động Miami ở Miami Gardens, Florida, vào lúc 4h sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam). Anh và Na Uy sẽ chạm trán nhau sau khi lần lượt đánh bại Mexico và Brazil vào ngày 6/7.

Cả hai đội đều không được coi là ứng cử viên vô địch trong các trận đấu mở màn, nhưng họ đã tiến vào tứ kết nhờ thể hiện tinh thần đồng đội vững chắc cũng như những tiền đạo đẳng cấp. Harry Kane, hiện đang chơi cho Bayern Munich, sở hữu kỹ thuật cá nhân sắc bén. Anh từng giành danh hiệu vua phá lưới tại giải đấu năm 2018 ở Nga, với 6 bàn thắng, hiện đang xếp thứ tư trong danh sách ghi bàn của giải đấu năm nay, với 6 bàn thắng. Tiền vệ Jude Bellingham (Real Madrid) cũng đã ghi được 4 bàn thắng tại giải đấu này và đang dẫn dắt hàng công của Anh cùng với Kane.

Na Uy, lần đầu tiên tham dự World Cup sau 28 năm, đã tiến vào tứ kết dưới sự dẫn dắt của Erling Haaland (Manchester City).

Mặc dù Haaland là một tiền đạo đẳng cấp thế giới, màn trình diễn của anh ấy ấn tượng đến mức khó tin đây là "sân khấu trong mơ" đầu tiên của anh. Hiện tại anh đã ghi được 7 bàn thắng, ngang bằng với Kylian Mbappé ở vị trí thứ hai trong danh sách ghi bàn của giải đấu. Đặc biệt, anh đã ghi 2 bàn thắng trong trận đấu vòng 16 gặp "ứng cử viên vô địch" Brazil, giúp Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết. Trước giải đấu này, thành tích tốt nhất của Na Uy tại World Cup là lọt vào vòng 16 đội ở các giải đấu năm 1938 và 1998. Cũng giống như Harry Kane có Bellingham, Haaland có Martin Ødegaard (Arsenal). Với 3 pha kiến ​​tạo, Ødegaard đang gánh vác trách nhiệm trên hàng công của Na Uy cùng với Haaland.

Opta dự đoán Anh có 50,4% khả năng chiến thắng, với chất lượng đội hình vượt trội. Na Uy được dự đoán có 25,1% khả năng thắng, trong khi tỷ số hòa là 24,6%.

Messi liệu có nâng số bàn thắng cách biệt so với Haaland và Mbappé

Trận tứ kết cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 12/7 lúc 8h sáng (giờ Việt Nam), tại sân vận động Kansas City ở Kansas City, Missouri, Hoa Kỳ.

Argentina, dưới sự dẫn dắt của "Thần bóng đá" Lionel Messi (Inter Miami), sẽ đối đầu với "ngựa ô châu Âu" Thụy Sĩ.

Nhà đương kim vô địch Argentina đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 3-2 trước Ai Cập vào ngày 8/7, trong khi Thụy Sĩ đánh bại Colombia cùng ngày sau loạt sút luân lưu sít sao. Mặc dù đã gần 40 tuổi, Messi vẫn ghi được 8 bàn thắng đáng kinh ngạc tại giải đấu này, dẫn dắt Argentina vào tứ kết.

Anh hiện không chỉ dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu mà còn lập nhiều kỷ lục mới, bao gồm kỷ lục ghi bàn trong 9 trận liên tiếp và phá kỷ lục 21 bàn thắng mọi thời đại tại World Cup. Trong khi Argentina dựa vào Messi để dẫn dắt cuộc tấn công, Thụy Sĩ đã trụ vững nhờ màn trình diễn của các cầu thủ như Johan Manzambi (Freiburg) và Ruben Vargas (Sevilla).

Tuy nhiên, Thụy Sĩ đang đối mặt với một biến số lớn, khi Manzambi vắng mặt trong trận đấu với Colombia do chấn thương, và khả năng anh tham gia trận đấu với Argentina hiện vẫn chưa chắc chắn. Do đó, Opta dự đoán cơ hội chiến thắng của Argentina cao tới 69,13%.

Thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay của Thụy Sĩ là lọt vào tứ kết, một kỳ tích mà họ đã đạt được tại giải đấu này. Mọi sự chú ý đang tập trung vào việc liệu họ có thể tạo nên bất ngờ bằng cách đánh bại Argentina, dưới sự dẫn dắt của Messi, và viết nên một chương mới trong lịch sử hay không?