Một nhóm nhạc V-pop gây tò mò khi đi khắp chợ 'chèo kéo' khán giả tham dự buổi diễn miễn phí và cái kết ngoài dự đoán

SVO - Sở hữu 'hit viral' bùng nổ mạng xã hội, nhóm nhạc Duniverse vẫn phải chật vật đi tìm từng khán giả ngoài đời, liên tục bị 'phũ' khi đi khắp chợ mời từng người lạ đến buổi biểu diễn của nhóm.

Duniverse gồm bốn thành viên: Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức, Doãn Nhật Hiếu và Nguyễn Tiến Đạt. Đây là lần đầu tiên V-pop xuất hiện một nhóm nhạc có ba anh em sinh ba cùng mọt người bạn thân hoạt động chung nhiều năm.

Không chỉ gây chú ý bởi đội hình khác biệt, Duniverse còn theo đuổi mô hình artist-driven boyband, nơi các thành viên trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất và định hình màu sắc âm nhạc. Nhóm theo đuổi chất liệu pop, alternative pop kết hợp cảm hứng từ văn hóa manga, anime Nhật Bản.

Cuối năm 2025, Duniverse đã ra mắt album debut Tìm thấy nhau, với 16 ca khúc. Trong đó, Tại sao em buông trở thành điểm sáng khi đạt hơn 2 triệu lượt stream trên các nền tảng nhạc số, hơn 3 triệu lượt xem YouTube và vượt mốc 45 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì xem những con số ấy là đích đến, nhóm lựa chọn bắt đầu một hành trình mới: Đi tìm những khán giả ngoài đời thực sự của mình.

Chỗ đứng là series thực tế trình diễn kết hợp thử nghiệm xã hội, nơi nhóm Duniverse tự tìm kiếm và lấp đầy khán giả cho buổi biểu diễn của mình. Những màn "chèo kéo", những cuộc trò chuyện ngô nghê, hay các tình huống tưởng chừng kỳ quặc đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là tìm chỗ đứng cho âm nhạc và cho chính họ.

Không có hình ảnh thần tượng được "đóng gói" hoàn hảo, khán giả sẽ chứng kiến bốn chàng trai trẻ tự giới thiệu bản thân, chủ động bắt chuyện với người lạ, đối diện với những lời từ chối và không ngừng tìm kiếm cơ hội để có thêm một người sẵn sàng đến nghe mình hát.

Không chỉ là câu chuyện của một nhóm nhạc gen Z, Chỗ đứng còn phản chiếu hành trình của nhiều người trẻ ngoài đời thực khi bắt đầu sự nghiệp, khởi nghiệp hay theo đuổi đam mê: Phải tự giới thiệu mình, tự tạo cơ hội và từng bước chứng minh giá trị bằng hành động.

Trong tập đầu tiên của series này, các thành viên Duniverse được đưa đến chợ Bình Tây (TP. HCM), với thử thách tưởng chừng đơn giản nhưng không hề dễ dàng. Trong vòng 4 giờ, nhóm tự tìm kiếm 60 khán giả cho một buổi biểu diễn ngay giữa khu chợ. Không có sự hỗ trợ nào, các thành viên phải chủ động bắt chuyện, giới thiệu bản thân và mời từng người xa lạ đến xem cả nhóm trình diễn.

Kết thúc 4 giờ thử thách, dù đặt ra mục tiêu khá khiêm tốn với 60 khán giả nhưng cuối cùng, buổi biểu diễn chỉ ghi nhận được hơn 10 người. Dẫu vậy, sân khấu nhỏ giữa khu chợ vẫn ngập tràn năng lượng, Duniverse vẫn biểu diễn hết mình phục vụ âm nhạc cho bà con xung quanh. Đây cũng là những tín hiệu tích cực đầu tiên cho hành trình tìm kiếm "chỗ đứng" của Duniverse.