Sau 4 năm, MONO ra mắt album thứ hai đậm chất văn hoá Việt, liều lĩnh bứt phá ra khỏi 'vùng an toàn'

SVO - Sau 4 năm kể từ album đầu tay, MONO chính thức trở lại với album phòng thu thứ hai mang tên 'Mỹ điệu ca'. Album gồm 15 ca khúc, được xây dựng như một hành trình đi qua tình yêu, thi ca và sự trưởng thành của một người trẻ trong thế giới đương đại.

Ngay từ tên gọi, album đã mang theo một tầng nghĩa được MONO ấp ủ từ những ngày đầu thai nghén dự án. "Mỹ là đẹp. Điệu là nhịp điệu, là sự tinh tế ở mỗi nhịp phách. Ca là toàn bộ album, một khúc ca của chàng công tử văn thơ", nam ca sĩ chia sẻ.

Album được xây dựng xoay quanh ý niệm "living heritage - di sản sống". Đây là điều không nằm yên sau lớp kính bảo tàng, mà vẫn đang tiếp tục đi cùng con người, thay đổi, thích nghi và được viết thêm qua mỗi thế hệ bước ngang qua nó.

Với MONO, sự trưởng thành cũng vận động theo cách tương tự: Cảm xúc không kết thúc, nó để lại dấu vết, chuyển hóa thành ký ức rồi trở thành một phần trong cách người ta nhìn thế giới về sau.

Toàn bộ album được chia thành ba chương cảm xúc riêng biệt: Khởi điệu, Biến điệu và Dư điệu. Tất cả như ba lớp sóng trong một bản giao hưởng về tình yêu, bản sắc và tuổi trẻ.

Nam ca sĩ tâm sự về album này: "Mỗi chặng đường đi qua, MONO đều may mắn khi luôn có âm nhạc đồng hành và tuyệt vời hơn cả là có sự lắng nghe, yêu thương của mọi người. Sau bao ngày ấp ủ và dốc hết tâm tư, MONO xin được trân trọng giới thiệu đến cả nhà tên gọi cho "đứa con tinh thần" tiếp theo của mình".

Không dừng lại ở âm nhạc, Mỹ điệu ca được xây dựng như một tổng thể nghệ thuật nhất quán từ âm thanh đến hình ảnh. Ngôn ngữ vật liệu chủ đạo của album là gỗ - với những bề mặt thô sơ ở chương đầu, những vết glitch và biến dạng ở chương hai và những đường vân chạm khắc sâu ở chương ba.

Đây không phải lựa chọn thẩm mỹ đơn thuần. Đó là cách MONO hình dung về một di sản đang sống, có vết thời gian, có dấu tay người, và vẫn còn đang được viết tiếp.

Toàn bộ dự án được phát triển như một quá trình chế tác thủ công, thay vì tạo nên một hình ảnh hoàn chỉnh ngay từ đầu. Mỗi lớp hình ảnh và mỗi chương đều được bồi đắp lên nhau theo thời gian, giống như cách một tác phẩm điêu khắc dần lộ ra qua từng nhát chạm.

MONO hy vọng, 15 ca khúc này sẽ tìm được sự đồng cảm, có thể len lỏi và vỗ về trái tim của mỗi người nghe.