World Cup đã chứng minh điều đó: 'Đá quả phạt đền thứ hai sẽ tốt hơn'

SVO - Thụy Sĩ đã loại Colombia ở loạt sút luân lưu cân não và cho thấy một xu hướng đáng ngạc nhiên nhưng phổ biến: 'Cả bốn loạt sút luân lưu đều thuộc về đội đá quả phạt đền thứ hai'.

Davinson Sánchez đã có những nghi ngờ. Sau khi thắng lượt tung đồng xu giữa các đội trưởng, Thụy Sĩ chọn khung thành để bắt đầu loạt sút luân lưu. Do đó, Colombia có quyền quyết định thứ tự sút. Đội trưởng Colombia rời khỏi vị trí của các trọng tài và Xhaka để hỏi ý kiến ​​thủ môn. Camilo Vargas không hề do dự: "Chúng tôi sút trước".

Trong nhiều thập kỷ, lý thuyết phổ biến trong loạt sút luân lưu rất rõ ràng: Sút trước mang lại lợi thế tâm lý. Ghi bàn thắng đầu tiên buộc đối thủ luôn phải chơi đuổi theo và làm tăng áp lực lên mỗi cú sút. Tuy nhiên, World Cup 2026 đang phá vỡ niềm tin đó. Chiến thắng của Thụy Sĩ trước Colombia đã củng cố một xu hướng nổi bật và bất ngờ tại giải đấu này, đội bắt đầu sút thứ hai luôn giành chiến thắng.

Davinson Sanchez đá hỏng quả phạt đền trong trận đấu với Thụy Sĩ.

Đã có bốn loạt sút luân lưu, và tất cả đội sút thứ hai giành chiến thắng. Đầu tiên, Paraguay đánh bại Đức. Điều này đáng chú ý, vì người Đức chưa bao giờ thua loạt sút luân lưu nào tại World Cup cho đến nay. Điều tương tự cũng xảy ra với Ma-rốc, đội sút thứ hai đã loại Hà Lan. Trường hợp gần đây nhất là Ai Cập, đội đã tiến vào vòng 16 đội sau khi thắng loạt sút luân lưu trước Úc, đội đã sút trước.

Thành tích hoàn hảo tại World Cup lần này rất ấn tượng, nhưng nó cũng khẳng định một xu hướng: 13 trong số 15 loạt sút luân lưu gần nhất tại World Cup đã thuộc về đội sút thứ hai. Tức là, 86,7% số loạt sút kết thúc với chiến thắng thuộc về đội sút thứ hai, một chuỗi kết quả trái ngược hoàn toàn với những gì đã xảy ra trước đây.

Một lịch sử gây hiểu lầm

Để hoàn toàn bác bỏ quan niệm rằng sút trước tốt hơn (ít nhất là tại World Cup), người ta chỉ cần nhìn vào lịch sử. Trong 35 loạt sút luân lưu trước đó, cán cân gần như hoàn hảo: 17 chiến thắng thuộc về đội sút trước và 18 chiến thắng thuộc về đội sút thứ hai: 48,6% tổng số so với 51,4%.

Không có lời giải thích rõ ràng nào cho sự thay đổi này. Nó có thể chỉ đơn giản là một sự bất thường về mặt thống kê, nhưng cũng có khả năng sự tiến bộ trong chuẩn bị tâm lý của các cầu thủ đã làm giảm áp lực khi thực hiện quả phạt đền lượt thứ hai, hoặc thậm chí đảo ngược cảm giác đó. Trong một tình huống chịu ảnh hưởng nặng nề bởi khía cạnh tâm lý, bất kỳ lợi thế nhỏ nào cũng có thể tạo nên sự khác biệt.

Điều dường như rõ ràng là quan niệm cũ về loạt sút luân lưu không còn bất khả xâm phạm nữa. Tại World Cup lần này, việc chọn thực hiện quả phạt đền đầu tiên không còn đồng nghĩa với lợi thế (mặc dù số liệu thống kê chưa bao giờ phản ánh điều đó). Và sau những gì đã xảy ra ở Vancouver, các đội trưởng tương lai có thể sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định đó.