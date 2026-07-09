Andreas Schjelderup: 'Bom tấn mới của World Cup'

SVO - Schjelderup từ một cầu thủ tiềm năng bị kìm hãm tại Benfica đã trở thành một phát hiện tại 'World Cup' sau những yêu cầu khắt khe của Mourinho.

Schjelderup từ một cầu thủ tiềm năng bị kìm hãm tại câu lạc bộ Benfica đã trở thành một phát hiện tại World Cup sau những yêu cầu khắt khe của Mourinho. Ở đó, xa ánh đèn sân khấu, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha của Benfica đã biến Andreas Schjelderup từ một cầu thủ triển vọng trì trệ thành một cầu thủ hoàn thiện: Quyết liệt, trực diện và quyết đoán hơn. Na Uy hiện đang tận hưởng một trong những phát hiện tuyệt vời nhất của World Cup. Schjelderup đã có ba pha kiến ​​tạo cực kỳ quan trọng. Vào sân thay cho Nusa, người không có phong độ tốt nhất trong trận đấu, Schjelderup đã làm thay đổi cục diện trận đấu, với hai pha kiến ​​tạo cho Haaland. Na Uy loại Brazil, và World Cup đã phát hiện ra Andreas Schjelderup.

Haaland và Schjelderup ăn mừng tấm vé vào tứ kết, sau khi loại Brazil.

Mourinho đã nhìn thấy "quả bom tấn World Cup" này

Schjelderup đến Benfica với tư cách là một trong những 'viên ngọc quý' của bóng đá Na Uy, nhưng quá trình thích nghi của anh rất khó khăn. Anh đến từ CLB Nordsjaelland (Đan Mạch), nơi anh tìm thấy sự ổn định, bàn thắng và rất nhiều tự do. Ở Bồ Đào Nha, anh gặp phải một phong cách bóng đá khác khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nhiều chiến thuật, đòi hỏi cao và ít kiên nhẫn hơn... và đó là lý do tại sao anh được cho mượn. Cho đến khi José Mourinho xuất hiện.

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha nhìn thấy rất nhiều tài năng mà cầu thủ này vẫn chưa hoàn thiện. Và đó là nơi khởi nguồn của một trong những điểm mạnh lớn nhất của ông: Khả năng nhận ra tiềm năng của một cầu thủ ngay cả trước khi chính cầu thủ đó hiểu được điều đó. Những người thân cận với ông cho biết, ông đã yêu cầu Schjelderup gây áp lực nhiều hơn, quyết liệt hơn khi không có bóng, thường xuyên xâm nhập vòng cấm và duy trì nỗ lực tốt hơn trong suốt 90 phút.

Tuy nhiên, quá trình này không diễn ra ngay lập tức. Schjelderup phải nỗ lực từng phút và vượt qua một thử thách cá nhân rất khó khăn sau khi bị kết án ở Na Uy vì chuyển tiếp một video khiêu dâm có nội dung liên quan trẻ vị thành niên. Vụ án đã đặt ra nghi vấn về tương lai của anh tại Benfica, nhưng Mourinho từ chối để anh ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Ông tin rằng, vẫn còn một cầu thủ có thể được phát triển. Và ông đã đúng.

Đêm ở Bernabéu... và sự hồi sinh giá trị trên toàn cầu

Andreas Schjelderup ăn mừng việc giành quyền vào tứ kết "World Cup".

Bước ngoặt đến ở Champions League, trong trận đấu với Real Madrid. Schjelderup ghi hai bàn thắng và bắt đầu thay đổi câu chuyện của mình. Cầu thủ trầm lặng, vẫn còn thiếu ổn định ấy bắt đầu chơi với một sự tự tin mới. “Ông ấy đã giúp tôi tiến một bước lớn, cả về tấn công lẫn phòng thủ, và giúp tôi có được sức mạnh trong lối chơi để có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút cũng như thể hiện tốt trong suốt trận đấu”, Schjelderup sau này thừa nhận về Mourinho.

Năm 2026, Schjelderup ghi tám bàn thắng và ba pha kiến ​​tạo cho Benfica và kết thúc mùa giải với vị trí dẫn đầu đội về số pha kiến ​​tạo, cơ hội rõ ràng tạo ra, xA (Expected Assists - Kiến tạo kỳ vọng) và số lần thu hồi bóng ở phần sân đối phương. Đây chính xác là mẫu cầu thủ mà Mourinho đã hình dung.

World Cup đã giới thiệu Andreas Schjelderup đến với công chúng rộng rãi, nhưng chỉ có huấn luyện viên người Bồ Đào Nha mới nhìn thấy được điều đó. Giờ đây, sản phẩm mới nhất của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã chứng kiến ​​giá trị của mình tăng vọt từ 10 triệu Euro lên 30 triệu Euro.