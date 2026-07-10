Lamine Yamal: 'Tôi muốn thắng ngay cả khi đối thủ trong trận chung kết là Messi'

SVO - 'Ngôi sao' trẻ đang lên của Tây Ban Nha, Lamine Yamal (Barcelona), bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Lionel Messi (Inter Miami). Tuy nhiên, anh cũng thể hiện quyết tâm giành chiến thắng nếu hai người đối đầu nhau trong trận chung kết 'World Cup'.

Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho trận tứ kết gặp Bỉ. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Lamine Yamal được hỏi về đội trưởng của Argentina, Messi, người tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc tại giải đấu này.

Yamal, 18 tuổi, không tiếc lời khen ngợi Messi, 39 tuổi: "Mọi người đều biết Messi là cầu thủ như thế nào. Tuy nhiên, không nhiều người ngờ rằng, anh ấy vẫn có thể thể hiện phong độ cao cũng như có thể chơi hay đến vậy ở tuổi 39. Tôi thực sự rất vui khi anh ấy đang có phong độ tốt như vậy".

Yamal bày tỏ sự kính trọng không chỉ dành cho Messi mà còn cho cả Neymar của Brazil và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha: "Neymar và Ronaldo là những nhân vật đã định hình tuổi thơ của các cầu thủ thế hệ chúng tôi hiện đang thi đấu. Tôi rất vui khi thấy những điều tốt đẹp đến với họ".

Đồng thời, anh ấy cũng khẳng định không có ý định lùi bước trước bất kỳ đối thủ nào. Khi được hỏi về khả năng đối đầu với Argentina, dưới sự dẫn dắt của Messi, trong trận chung kết, anh đã thể hiện tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ: "Nếu chúng tôi vào chung kết, tất nhiên tôi muốn thắng. Ngay cả khi đối đầu với Messi, tôi vẫn muốn thắng".

Sự chú ý đang tập trung vào việc liệu trận đấu trực tiếp giữa Messi, người đại diện cho hiện tại của bóng đá thế giới và Yamal, người được coi là tài năng có tiềm năng dẫn dắt tương lai, có diễn ra hay không?