Cứ 'hở ra' là Bellingham và Haaland lại 'skinship'

SVO - Cư dân mạng đang 'nổ rần rần' trước những hành động 'bromance' của Bellingham và Haaland trong trận đấu tứ kết giữa Anh và Na Uy vừa diễn ra.

Erling Haaland của Na Uy và Jude Bellingham của Anh từng là đồng đội tại câu lạc bộ Borussia Dortmund của Đức, nơi họ đã xây dựng một tình bạn thân thiết trong hai mùa giải cùng nhau từ năm 2020 đến 2022.

Trước trận đấu, những video cũ của bộ đôi này đã được đăng tải lại trên mạng, khi một trong những tình bạn thân thiết được yêu thích nhất trong bóng đá tạm thời bị lu mờ cho cuộc chạm trán trong trận tứ kết World Cup giữa đội tuyển Anh và Na Uy vừa diễn ra lúc 4h sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam).

Jude Bellingham và Erling Haaland đã hình thành một tình bạn bền chặt trong thời gian cùng thi đấu tại Borussia Dortmund, và mối quan hệ của họ tiếp tục mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Trên mạng, người hâm mộ thường nói đùa rằng Bellingham đang "sống trong giấc mơ" vì Haaland, với vóc dáng cao lớn và sự hiện diện mạnh mẽ, luôn trông như đang bảo vệ anh ấy. Nhờ kích thước, sức mạnh đáng kinh ngạc và vẻ ngoài giống như người Viking, Haaland đã có biệt danh vui nhộn là "Viking hai mét", với nhiều meme miêu tả anh ấy như vệ sĩ riêng của Bellingham. Trò đùa này hoàn toàn mang tính giải trí và bắt nguồn từ thể hình to cao của Haaland hơn là bất kỳ nhu cầu bảo vệ thực sự nào. Hình ảnh và video về cả hai đi cùng nhau, ăn mừng hoặc cười đùa đã tạo ra vô số meme lan truyền, với người hâm mộ tưởng tượng Haaland là người bảo vệ không sợ hãi của Bellingham. Tình bạn và sự ăn ý tự nhiên của họ, cả trong và ngoài sân cỏ, đã khiến họ trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất của bóng đá.

Tình bạn thân thiết giữa Jude Bellingham và Erling Haaland lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi hàng loạt ảnh chế và bài đăng lan truyền trên mạng xã hội ngay sau trận đấu mà Anh đã giành chiến thắng trước Na Uy với tỷ số 2-1 nhờ 2 bàn thắng của Jude Bellingham. Người hâm mộ đã chia sẻ lại những khoảnh khắc 'skinship' đầy hài hước của họ.