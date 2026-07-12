Cứ 'hở ra' là Bellingham và Haaland lại 'skinship'

SVO - Cư dân mạng đang 'nổ rần rần' trước những hành động 'bromance' của Bellingham và Haaland trong trận đấu tứ kết giữa Anh và Na Uy vừa diễn ra.
Erling Haaland của Na Uy và Jude Bellingham của Anh từng là đồng đội tại câu lạc bộ Borussia Dortmund của Đức, nơi họ đã xây dựng một tình bạn thân thiết trong hai mùa giải cùng nhau từ năm 2020 đến 2022.
Trước trận đấu, những video cũ của bộ đôi này đã được đăng tải lại trên mạng, khi một trong những tình bạn thân thiết được yêu thích nhất trong bóng đá tạm thời bị lu mờ cho cuộc chạm trán trong trận tứ kết World Cup giữa đội tuyển Anh và Na Uy vừa diễn ra lúc 4h sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam).
Tình bạn thân thiết giữa Jude Bellingham và Erling Haaland lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi hàng loạt ảnh chế và bài đăng lan truyền trên mạng xã hội ngay sau trận đấu mà Anh đã giành chiến thắng trước Na Uy với tỷ số 2-1 nhờ 2 bàn thắng của Jude Bellingham. Người hâm mộ đã chia sẻ lại những khoảnh khắc 'skinship' đầy hài hước của họ.