Jude Bellingham 'mở ra chương mới' trong cuộc đua 'Chiếc giày vàng' tại 'World Cup 2026'

SVO - Tuyển Anh đã giành vé vào bán kết 'World Cup 2026' bằng chiến thắng 2-1 trước Na Uy trong hiệp phụ, với Jude Bellingham nổi lên như 'ngôi sao' sáng nhất trận đấu với cú đúp bàn thắng, đồng thời chứng tỏ đóng góp tấn công của anh trong giải đấu này.

Những con số thống kê thật khắc nghiệt, và trong trường hợp này, đó là vinh quang cho Jude Bellingham, khi anh trở thành cầu thủ người Anh thứ ba ghi được sáu bàn thắng trong một kỳ World Cup.

Người đầu tiên là Gary Lineker tại World Cup 1986 ở Mexico, với "Chiếc giày vàng" nổi tiếng của mình. Người thứ hai là Harry Kane, người đã đạt được thành tích này tại World Cup 2018 ở Nga và cũng có cùng số bàn thắng đó tại kỳ World Cup 2026 này.

Kane, với sáu bàn thắng tại World Cup này và Bellingham, với sáu bàn thắng của mình, giờ đây cùng chia sẻ vinh dự đạt được con số kỳ diệu đó. Nhưng huyền thoại của Kane còn vươn xa hơn nữa, vì anh là cầu thủ người Anh duy nhất đạt được thành tích này ở hai kỳ World Cup khác nhau.

Ở tuổi 23, Bellingham đã gia nhập câu lạc bộ độc quyền bao gồm những cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử bóng đá Anh tại các kỳ World Cup.

Nhưng ngoài kỷ lục lịch sử ở Miami, đây còn là một chương mới trong cuộc đua đầy kịch tính cho "Chiếc giày vàng" tại World Cup 2026. Với hai bàn thắng, Bellingham đã bắt kịp người đồng hương Harry Kane trên bảng xếp hạng ghi bàn, người cũng có 6 bàn.

Trước họ, danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu có những cái tên trong mơ khiến người hâm mộ hồi hộp chờ đợi: Lionel Messi (Argentina) và Kylian Mbappé (Pháp) dẫn đầu với 8 bàn thắng mỗi người, trong một cuộc chiến dường như không có hồi kết.

Erling Haaland (Na Uy), dù đội của anh bị loại, vẫn rời giải đấu với 7 bàn thắng, một con số hơn cả đáng nể, đưa anh vào nhóm những cầu thủ ghi bàn hàng đầu, nhưng Jude Bellingham hoàn toàn có thể đạt được con số đó hoặc hơn thế nữa nếu anh tiếp tục chuỗi ghi bàn của mình.