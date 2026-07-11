Na Uy đấu với Anh: Haaland hay Kane sẽ tiến xa hơn?

SVO - Người Na Uy và người Anh đang kỳ vọng Haaland và Kane sẽ tiến xa hơn với tư cách là những nhân vật chính.

Na Uy và Anh sẽ đối đầu vào 4h sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam) trong một trong những trận tứ kết được mong chờ nhất của World Cup 2026. Trận đấu sẽ diễn ra tại Miami và sẽ quyết định đội nào tiến vào bán kết, trận đấu dự kiến ​​diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 16/7 (giờ Việt Nam).

Cả hai đội đều giành quyền vào vòng trong, sau khi vượt qua các vòng knock-out đầy cam go. Na Uy loại Brazil với chiến thắng 2-1 ở vòng 16, sau khi đã đánh bại Bờ Biển Ngà ở vòng 32. Trong khi đó, Anh đánh bại Mexico 3-2 và trước đó đã vượt qua Cộng hòa Dân chủ Congo với tỉ số 2-1.

Hai con đường với những lý do để lạc quan

Đội tuyển Na Uy đang tham dự World Cup lần đầu tiên sau 28 năm và đã đáp trả bằng một chiến dịch xuất sắc. Họ thắng tất cả các trận đấu, ngoại trừ trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Pháp, một trận đấu mà họ đã thực hiện một số sự thay đổi đội hình vì đã chắc suất vào vòng trong.

Phần lớn thành tích đó là nhờ Erling Haaland. Tiền đạo của Manchester City đã ghi bảy bàn thắng trong bốn trận đấu, kết quả của ba cú đúp và một bàn thắng khác. Những bàn thắng của anh ấy rất quan trọng trong các trận thắng trước Senegal, Bờ Biển Ngà và Brazil, giúp anh ấy tiếp tục cạnh tranh cho danh hiệu "Chiếc giày Vàng".

Tuyển Anh dựa vào các 'ngôi sao' của mình

Đội tuyển quốc gia Anh đã tìm thấy những mũi tấn công chủ lực của mình ở Jude Bellingham và Harry Kane. Cả hai đã ghi tổng cộng 10 trong số 11 bàn thắng của đội tại giải đấu: Kane có 6 bàn và tiền vệ của Real Madrid có 4 bàn.

Xét về thành tích đối đầu, Anh rõ ràng chiếm ưu thế, với 7 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua trong 12 trận gặp Na Uy. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên hai đội đối đầu nhau tại một vòng chung kết World Cup hoặc Euro, vì vậy, trận đấu ở Miami sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.