Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup'

SVO - Tất cả các đội từ vị trí thứ nhất đến thứ tư trên bảng xếp hạng FIFA đều tiến vào bán kết.

Các cặp đấu bán kết World Cup đã được xác nhận, với sự góp mặt của các quốc gia xếp hạng từ một đến bốn trong bảng xếp hạng FIFA. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, bốn quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng cùng tiến vào bán kết.

Đầu tiên, Pháp đã đánh bại Ma-rốc 2-0 trong trận tứ kết diễn ra tại Sân vận động Boston ở Mỹ vào ngày 10/7, nhờ hai bàn thắng liên tiếp của cầu thủ ghi bàn hàng đầu Kylian Mbappé (Real Madrid) và người chiến thắng Quả bóng Vàng năm ngoái, Ousmane Dembélé (PSG).

Tây Ban Nha giành chiến thắng sít sao 2-1 trước Bỉ tại Sân vận động Los Angeles ở Mỹ vào ngày 11/7, qua đó tiến vào bán kết gặp Pháp.

Anh và Argentina tiến vào bán kết sau khi lần lượt đánh bại Na Uy và Thụy Sĩ ở tứ kết diễn ra vào ngày 12/7.

Thật trùng hợp, bốn đội vào bán kết, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina, đều là bốn quốc gia hàng đầu trong bảng xếp hạng FIFA tính đến thời điểm này, trước khi các trận đấu World Cup được phản ánh. Pháp đứng thứ nhất, Argentina thứ hai, Tây Ban Nha thứ ba và Anh thứ tư.

Mặc dù bảng xếp hạng FIFA được tổng hợp dựa trên điểm số từ các trận đấu của đội tuyển quốc gia hạng A, không phản ánh chính xác mọi kết quả trận đấu bóng đá, nhưng việc cả bốn quốc gia xếp hạng cao nhất đều lọt vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử đã dẫn đến những đánh giá cho rằng World Cup lần này sẽ không có nhiều bất ngờ.

Các trận bán kết sẽ bắt đầu lúc 2h sáng ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam) với trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha, và lúc 2h sáng ngày 16/7 (theo giờ Việt Nam) với trận đấu giữa Argentina và Anh. Nếu Pháp và Argentina giành chiến thắng trong các trận đấu của mình, trận chung kết sẽ diễn ra giữa hai quốc gia hiện đang xếp hạng 1 và 2 của FIFA.