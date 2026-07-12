Mảnh đất cỏ tự nhiên của sân từ trận chung kết 'World Cup 2026' được bán với giá 450 đô la Mỹ

SVO - Mặt sân từ trận chung kết 'World Cup' đã trở thành một sản phẩm thương mại ngay cả trước khi trận đấu diễn ra.

Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) đã đăng bán một mảnh cỏ từ mặt sân trận chung kết World Cup CONCACAF 2026 trên cửa hàng trực tuyến chính thức của mình. Phiên bản “Foundation Edition” có giá 450 đô la Mỹ (khoảng gần 12 triệu đồng).

Sản phẩm này bao gồm một mảnh cỏ tự nhiên được sử dụng trong trận chung kết. Cỏ được bảo quản vĩnh viễn bên trong một hộp acrylic trong suốt, và người mua cũng nhận được một USB kỷ niệm chứa dữ liệu xác thực và một hộp đựng chuyên dụng.

Trận chung kết vẫn chưa diễn ra. FIFA hoàn tất việc bán hàng bằng cách thu dọn thảm cỏ sau khi trận đấu kết thúc. Các mặt hàng đã đặt cũng chỉ được vận chuyển sau khi trận chung kết kết thúc. Đây là hệ thống bạn thanh toán trước và chờ thảm cỏ đến sau trận đấu.

Khu vực giao hàng chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và châu Âu. Ngay cả khi một người hâm mộ ở các khu vực khác đến xem trận chung kết trả 450 đô la Mỹ, họ vẫn phải sắp xếp một địa chỉ giao hàng riêng tại Hoa Kỳ hoặc châu Âu.

Thảm cỏ này chỉ được coi là hàng hóa sau khi thực sự được giẫm lên trong trận chung kết. Nó không phải là thảm cỏ kỷ niệm được cắt trước trận đấu. Chưa được tiết lộ thảm cỏ sẽ được lấy từ khung thành hay đường biên nào. Người mua thậm chí không thể chọn vị trí.

Đây không phải là sản phẩm chứng minh cầu thủ nào đã giẫm lên. Điều FIFA đảm bảo chỉ đơn giản là nó là một phần của sân vận động nơi diễn ra trận chung kết. Trận chung kết World Cup 2026 sẽ được tổ chức vào lúc 2h sáng (giờ Việt Nam) ngày 20/7 tại Sân vận động New York-New Jersey ở East Rutherford, New Jersey, Hoa Kỳ. Đây là trận đấu thứ 104 của giải đấu và là trận chung kết của kỳ World Cup đầu tiên với thể thức 48 quốc gia tham gia.

Trận chung kết vẫn chưa được tổ chức. Sân vận động này thường được gọi là Sân vận động MetLife. Đây là sân vận động có sức chứa 82.500 chỗ ngồi, được sử dụng chung bởi đội New York Giants và New York Jets của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia (NFL). Mặc dù cỏ nhân tạo được sử dụng cho các trận đấu NFL, nhưng cỏ tự nhiên đã được trải tạm thời trong suốt kỳ World Cup.

Mặt sân cỏ nhân tạo trở thành tâm điểm tranh cãi trong suốt giải đấu. Các cầu thủ và huấn luyện viên đều phàn nàn về độ lăn của bóng, tình trạng của cỏ và sự khác biệt về bề mặt của các sân vận động. Mặt sân cỏ nhân tạo cho trận chung kết dự kiến ​​sẽ được dỡ bỏ sau trận đấu, nhưng một phần sẽ không bị vứt bỏ mà sẽ được biến thành những món quà lưu niệm bằng acrylic.

Đây không phải là lần đầu tiên FIFA bán mặt sân cỏ nhân tạo cho một trận chung kết. Sau trận chung kết Club World Cup 2025 được tổ chức tại cùng sân vận động này, họ cũng đã bán các sản phẩm chứa cỏ và đất thật trong hộp kính. Một năm sau, họ mở rộng hoạt động kinh doanh này lên cấp độ cao nhất của các giải đấu quốc tế.

Tranh cãi về giá cả không chỉ dừng lại ở mặt sân cỏ nhân tạo. Ngay cả khi chỉ còn 9 ngày nữa là đến trận chung kết, vẫn còn 1.178 ghế hạng II được bán trên trang web của FIFA. Giá mỗi ghế là 7.380 đô la Mỹ (khoảng gần 194 triệu đồng). Thậm chí mua 16 mảnh đất còn rẻ hơn một vé xem trận chung kết.

Giá vé hạng I ở tầng dưới đã tăng từ 19.995 đô la Mỹ (khoảng hơn 525 triệu đồng) lên 32.970 đô la Mỹ (khoảng hơn 866 triệu đồng). Gói dịch vụ Trophy Lounge, bao gồm đồ ăn thức uống và không gian riêng tư, có giá 34.500 đô la Mỹ (khoảng hơn 906 triệu đồng). Giá vé xem một trận đấu đơn lẻ còn vượt quá giá một chiếc ô tô cỡ nhỏ. FIFA đã sử dụng hệ thống định giá biến động cho giải đấu này, trong đó giá cả dao động dựa trên nhu cầu. Giá vé xem các trận đấu của các đội bóng nổi tiếng và vé xem toàn giải đấu đều tăng vọt ở mỗi giai đoạn bán vé. Hoa hồng cũng được thu từ cả người mua và người bán trên thị trường bán lại chính thức.

Sau khi hai đội đồng chủ nhà là Hoa Kỳ và Mexico bị loại, giá vé bán lại cho một số trận tứ kết đã giảm. Tuy nhiên, giá vé niêm yết cho trận chung kết vẫn ở mức cao. Ngay cả 1.178 vé bổ sung được FIFA tung ra vào phút cuối cũng có giá hơn 7.000 đô la Mỹ.

Tấm thảm cỏ nhân tạo trị giá 450 đô la Mỹ trông có vẻ là một giải thưởng dễ tiếp cận hơn cho trận chung kết. Tuy nhiên, thứ nằm gọn bên trong hộp acrylic chỉ là một mẩu cỏ nhỏ đã được cắt. Đối với những người hâm mộ đã phàn nàn về giá vé, điều này có thể được hiểu là một cảnh tượng mà ngay cả mặt đất cũng đang bị cắt và bán.

Mô tả sản phẩm có ghi ngày diễn ra trận chung kết, sân vận động và logo giải đấu. Một lớp phim xác thực được đính kèm, và một ổ USB chứa dữ liệu xác thực. Chi tiết về đội nào sẽ thắng và cầu thủ nào sẽ ghi bàn thắng cuối cùng vẫn chưa được tiết lộ.

Người mua trả trước 450 đô la, nhưng hộp sẽ được chuyển sau trận chung kết vào ngày 20/7. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu thứ 104 vang lên và đội chiến thắng nâng cao chiếc cúp, một phần đất ở New Jersey sẽ được cắt ra và vận chuyển đến các địa chỉ ở Hoa Kỳ và châu Âu.