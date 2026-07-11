Harry Kane: 'Mục tiêu chính của tôi là vô địch World Cup, chứ không phải Chiếc giày Vàng'

Sau khi rời Kansas City, đội tuyển Anh đã đến Miami để chuẩn bị cho trận tứ kết quan trọng gặp Na Uy vào ngày mai. Trận đấu này được kỳ vọng rất cao, một phần vì được xem là cuộc đối đầu giữa Haaland và Kane, có thể quyết định ai sẽ tiến vào bán kết.

Chính tiền đạo của Bayern Munich, sau khi được huyền thoại bóng đá Anh, David Beckham chào đón tại cơ sở của Inter Miami, đã trả lời phỏng vấn báo chí về chủ đề này và một số chủ đề khác.

David Beckham là đồng sáng lập, chủ tịch kiêm đồng sở hữu của câu lạc bộ Inter Miami đang thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Beckham đã biến đội bóng này thành thế lực tại Mỹ, bao gồm việc chiêu mộ 'siêu sao' Lionel Messi và các 'ngôi sao' lớn khác, đồng thời xây dựng học viện và cơ sở hạ tầng hiện đại.

Theo Kane, để đánh bại Na Uy, đội tuyển Anh phải thi đấu với phong độ tốt nhất: "Đây là trận đấu khó khăn trước một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi đang ở một đẳng cấp mà chúng tôi chưa đạt được trong giải đấu này, và bây giờ là lúc để thể hiện điều đó. Bạn cần đội của mình hơn bao giờ hết để tạo nên sự khác biệt. Na Uy đang có một kỳ World Cup tuyệt vời và họ bước vào giải đấu với một sự tự tin nhất định. Vẫn còn chỗ để cải thiện và đây là thời điểm để làm điều đó, trong một trận tứ kết quan trọng. Giữa Haaland và tôi, tôi không thể nói ai giỏi hơn. Chúng tôi là những tiền đạo khác nhau, với những đặc điểm khác nhau. Haaland là một "con quái vật". Thể chất của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Tôi tự coi mình là một kiểu tiền đạo khác: Cũng ghi bàn, nhưng tôi thích tham gia nhiều hơn vào trận đấu, thích có bóng hơn. Không thể so sánh chúng tôi. Tôi rất tôn trọng anh ấy với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp. Màn trình diễn của anh ấy đã nói lên tất cả. Tôi hy vọng anh ấy có một ngày yên tĩnh vào ngày mai".

Khi được hỏi về cuộc đua giành "Chiếc giày Vàng", Hary Kane nói: "Đây là một kỳ World Cup đáng kinh ngạc về số lượng bàn thắng được ghi bởi các tiền đạo hàng đầu. Không phải lúc nào các giải đấu lớn cũng như vậy. Đó là một cuộc cạnh tranh tuyệt vời và nó thúc đẩy tôi thi đấu với phong độ tốt nhất. Mục tiêu chính của tôi là giành chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Anh, chứ không phải "Chiếc giày vàng". Nhưng tôi biết nhiệm vụ của mình là ghi bàn để giúp đội bóng thành công".