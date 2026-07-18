Johan Manzambi trở thành cầu thủ người Thụy Sĩ đắt giá nhất mọi thời đại

SVO - Ngôi sao 20 tuổi của 'World Cup', Johan Manzambi đã gia nhập Aston Villa với mức giá kỷ lục 96 triệu đô la Mỹ từ Freiburg, biến anh trở thành cầu thủ người Thụy Sĩ đắt giá nhất mọi thời đại.

Newcastle United tưởng chừng sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ cầu thủ 20 tuổi này, người đã ghi ba bàn thắng tại World Cup trong hành trình vào tứ kết của Thụy Sĩ, nơi họ để thua Argentina.

Nhưng sau khi được cho là đã đạt thỏa thuận với câu lạc bộ Đức, Freiburg, Aston Villa của Unai Emery đã nắm bắt cơ hội và giành lấy chữ ký của "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Europa League mùa giải 2025/2026", người cũng góp phần giúp Freiburg cán đích ở vị trí thứ bảy tại Bundesliga.

Huấn luyện viên người Thụy Sĩ, Murat Yakin đã sử dụng Johan Manzambi ở vị trí tấn công sáng tạo hơn so với khi thi đấu ở Đức, và được đền đáp bằng ba bàn thắng và hai pha kiến ​​tạo trong bốn trận đấu trước khi anh dính chấn thương đầu gối trước trận thắng Colombia của Thụy Sĩ.

Vụ chuyển nhượng này được cho là đã vượt qua kỷ lục phí chuyển nhượng trước đó mà câu lạc bộ Aston Villa đã trả cho Everton để mua Amadou Onana hai mùa giải trước. Aston Villa đã trả cho Everton mức phí chuyển nhượng là 50 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 64,6 triệu đôla Mỹ) để hoàn tất thương vụ mua tiền vệ Amadou Onana vào tháng 7/2024.

'Ngôi sao' người Thụy Sĩ không xa lạ gì với HLV Emery, khi từng đối đầu với Aston Villa trong trận chung kết Europa League tại Istanbul, nơi HLV người Tây Ban Nha đã dẫn dắt câu lạc bộ Premier League giành chiến thắng 3-0.

Emery còn nhiều việc phải làm trên thị trường chuyển nhượng sau khi Youri Tielemans chuyển đến Manchester United, trong khi Onana bị chấn thương đầu gối nặng gặp phải trong chiến dịch World Cup của đội tuyển Bỉ.