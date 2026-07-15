Dữ liệu đáng sợ về Messi được tiết lộ trước trận đấu với đội tuyển Anh

Khả năng bứt tốc và hiệu quả chết người của biểu tượng bóng đá Argentina và "Thần bóng đá" Lionel Messi (39 tuổi, Inter Miami), dường như đang là mối lo ngại đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Anh.

Tờ báo Anh, The Guardian đã nêu bật các chỉ số thể chất và phong cách chơi bóng đặc biệt của Messi trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina, cảnh báo rằng các hậu vệ của Anh phải hết sức cảnh giác.

Messi nổi tiếng với việc di chuyển chậm rãi trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, đây không chỉ đơn thuần là dấu hiệu của tuổi tác, mà là chiến lược sinh tồn độc đáo của anh ấy nhằm tiết kiệm năng lượng cho những thời điểm quyết định.

Khi bóng không nằm trong quỹ đạo của anh ấy, Messi dường như đứng ở một vị trí hoàn toàn không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, một khi cơ hội đến, anh ấy lập tức 'bùng nổ' và khiến đối thủ 'choáng váng'.

Truyền thông nhấn mạnh rằng, Messi đang dẫn đầu giải đấu về số lần các cầu thủ dứt điểm hoặc chuyền bóng quyết định sau khi dẫn bóng ít nhất 5 mét, đồng thời khẳng định anh đã tạo ra tới 22 khoảnh khắc quyết định chỉ riêng tại giải đấu này, với bản năng biết chính xác khi nào cần tăng tốc.

Nhìn vào dữ liệu hoạt động do FIFA cung cấp cho trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ, ta thấy được sức mạnh đáng gờm của Messi. Messi không ghi bàn hay kiến ​​tạo trong trận đấu với Thụy Sĩ.

Trong trận đấu này, Messi đã di chuyển 6.655 mét với tốc độ chậm nhất từ ​​0 đến 7 km/h. Đây là con số cao nhất trong cả hai đội và chiếm 64,8% tổng quãng đường anh đã di chuyển.

Tỷ lệ này cho thấy một tỷ lệ "đi bộ" cực kỳ cao, ngay cả khi so sánh với các tiền đạo hàng đầu khác như Harry Kane của Anh (40,5%), Lamine Yamal của Tây Ban Nha (45,4%), Kylian Mbappé của Pháp (52,6%) và Erling Haaland của Na Uy (55,7%).

Tuy nhiên, câu chuyện thay đổi khi xét đến dữ liệu chạy nước rút (trên 20 km/h). Trong trận đấu với Thụy Sĩ, Messi ghi nhận trung bình 85 lần chạy nước rút trong 90 phút.

Con số này nhiều hơn Haaland (74 lần), một tiền đạo xuất sắc ở độ tuổi 20, và gần bằng Mbappé (97 lần). Điều này chứng tỏ anh ấy tiết kiệm năng lượng và 'bùng nổ' khi chạy.

Tốc độ tối đa của anh ấy cũng đáng kinh ngạc. Theo trang thống kê bóng đá Sopascore, tốc độ cao nhất mà Messi đạt được tại World Cup này là 30,9 km/h. Tốc độ này nhanh hơn cả những người đồng hương Argentina trẻ hơn anh là Lautaro Martinez (30,5 km/h) và Alexis McAllister (30,2 km/h), những người trẻ hơn anh hơn 10 tuổi.

Hơn nữa, anh ấy không hề thua kém Harry Kane (31,4 km/h) và Jude Bellingham (31,1 km/h) của đội tuyển Anh, những đối thủ của anh ở bán kết. Nói một cách dễ hiểu, anh ấy là một 'quả bom hẹn giờ biết đi'.

Điểm sáng duy nhất là Nico O'Reilly của đội tuyển Anh, người được kỳ vọng sẽ kèm chặt Messi khi sở hữu tốc độ tối đa 35,6 km/h. Tuy nhiên, giới truyền thông chỉ ra rằng: "Chỉ nhanh nhẹn thôi là chưa đủ. Theo dõi chuyển động của Messi và dự đoán thời điểm anh ấy chuyển hướng tấn công mới là thách thức lớn nhất đối với hàng phòng ngự tuyển Anh".