Pháp vs. Tây Ban Nha: Cuộc đụng độ giữa hai đế chế

Đối với đội tuyển Tây Ban Nha, đây mới chỉ là lần thứ hai họ lọt vào vòng loại trực tiếp, chỉ cách trận chung kết một quãng ngắn. Trong khi đó, Pháp đã là gương mặt quen thuộc ở bán kết. Đây sẽ là lần thứ tám họ góp mặt, đưa họ vào hàng ngũ những đội bóng ưu tú, ngang hàng với Brazil và chỉ đứng sau Đức với 12 lần tham dự.

Ngoài cuộc đối đầu giữa các ngôi sao, trận đấu Pháp - Tây Ban Nha còn chứa đựng những trận chiến nhỏ hơn. Hàng phòng ngự Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới một lần, đó là bàn thắng của De Ketelaere ở tứ kết. Pháp đã để thủng lưới hai lần, cả hai đều ở vòng bảng trước Senegal và Na Uy. Kể từ khi tứ kết bắt đầu, khung thành của Maignan vẫn chưa bị thủng lưới.

Pháp phô diễn hàng thủ ba trung vệ xuất sắc, luôn là chuẩn mực toàn cầu và có giá trị thị trường cao. Tây Ban Nha sở hữu bộ đôi Laporte và Cubarsí, những người đã có màn trình diễn xuất sắc tại World Cup cho đến nay. Ở tuyến giữa, Tây Ban Nha là thế lực hàng đầu thế giới, nhưng Pháp cũng có đủ sức mạnh để phát huy hết tiềm năng tấn công của mình.

Về phía HLV, Didier Deschamps sẽ dẫn dắt hai trận đấu cuối cùng trước khi trao lại quyền chỉ đạo đội tuyển quốc gia Pháp cho Zidane. Ông đang hướng đến mục tiêu chưa ai từng làm được trước đây: Dẫn dắt đội tuyển quốc gia của mình vào ba trận chung kết World Cup liên tiếp.

Về phía Tây Ban Nha, có Luis de la Fuente Castillo, một huấn luyện viên lần đầu tiên tham dự World Cup, người có thể dẫn dắt Tây Ban Nha vào chung kết. Sau khi hoàn thành truyền thống lọt vào top 4 ở mọi giải đấu lớn mà ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, lần này, tại Dallas, ông đang tìm cách tái hiện kỳ ​​tích của Vicente del Bosque (HLV Tây Ban Nha duy nhất trong lịch sử vô địch cả World Cup (2010), Euro (2012) và Champions League). Để chứng minh điều đó, ông đưa ra ví dụ về đội tuyển Tây Ban Nha với chuỗi 37 trận bất bại liên tiếp tại các giải đấu chính thức. Đã nắm giữ kỷ lục về số trận liên tiếp không thua trong các trận đấu chính thức, nếu họ tránh được thất bại trước Pháp, họ sẽ san bằng kỷ lục 37 trận bất bại của Ý, tính từ tháng 10 năm 2018 (hòa 1-1 với Ukraine) đến trận thua của Ý vào cùng tháng năm 2021... trước Tây Ban Nha.

Bóng đá châu Âu không thể được hiểu trọn vẹn nếu thiếu đi sự kình địch giữa Tây Ban Nha và Pháp. Ở các cấp độ trẻ, sự kình địch này có tầm ảnh hưởng đáng kể trong sự phát triển của các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Ba trận chung kết Giải vô địch U17 châu Âu (2-1 cho Tây Ban Nha) và ba trận chung kết U19 (lần này là 2-1 cho Pháp) nổi bật trong lịch sử của hai học viện bóng đá quan trọng bậc nhất châu lục. Một bên, Tây Ban Nha, nổi bật với những tiền vệ xuất sắc. Bên kia, Pháp, nổi bật với những tiền đạo nhanh như chớp và những trung vệ chắc khỏe.

Chính sự kình địch này đã quyết định tấm Huy chương Vàng tại Thế vận hội Paris 2024. Huy chương Vàng thuộc về Tây Ban Nha sau trận chung kết xuất sắc tại sân Parc des Princes. Từ đội bóng thành công dưới sự dẫn dắt của Santi Denia, Luis de la Fuente Castillo đã có được Joan García, Marc Pubill, Eric García, Cubarsí và Baena ở Dallas tới đây. Chấn thương đã khiến Fermín và Samu phải rời khỏi World Cup. Deschamps có trong tay năm cầu thủ từng giành Huy chương Bạc: Koné, Doué, Olise, Mateta và Cherki.

Tất cả lịch sử đó sẽ hội tụ vào 2h sáng ngày 15/7 (giờ Việt Nam). Pháp sở hữu hai 'ngôi sao' World Cup và hai chức vô địch châu Âu. Tây Ban Nha có một ngôi sao và bốn danh hiệu châu lục. Năm 1984, hai đội đối đầu nhau trong trận chung kết Euro tại Paris, Pháp đã thắng. Và họ cũng đã thắng trong trận chung kết Nations League 2021 tại San Siro. Nhưng trong hai trận bán kết mà hai đội gặp nhau, Euro 2024 và Nations League 2025, Tây Ban Nha đều giành chiến thắng. Người ta thường nói "mọi thứ đều có số ba"...