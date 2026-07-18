FIFA đã xác nhận lại thời gian nghỉ giữa hiệp trong trận chung kết 'World Cup 2026'

Trước thềm trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân vận động MetLife, FIFA đã làm sáng tỏ một trong những câu hỏi được bàn tán nhiều nhất. Mặc dù trước đó có nhiều đồn đoán về thời gian nghỉ giữa hiệp kéo dài hơn 30 phút do các tiết mục âm nhạc, nhưng tổ chức này đã xác nhận rằng thời gian nghỉ sẽ chỉ là 17 phút.

Trong tổng thời gian, 11 phút sẽ dành cho các màn trình diễn của Shakira, Madonna và Justin Bieber. 6 phút còn lại sẽ được sử dụng để chuẩn bị và tháo dỡ sân khấu, cũng như tưới nước cho sân trước khi trận đấu tiếp tục.

Điểm cuối cùng này đặc biệt quan trọng đối với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, vốn đã bày tỏ lo ngại về tình trạng mặt sân tại sân vận động New York, lưu ý rằng trong các trận đấu trước đó, mặt sân có vẻ khô và chậm hơn dự kiến.

Việc điều chỉnh thời gian nghỉ giữa hiệp sẽ không ảnh hưởng đến các biện pháp y tế đã được lên kế hoạch cho giải đấu. Do nhiệt độ cao được ghi nhận trong suốt World Cup, Ban tổ chức sẽ duy trì hai lần nghỉ để bổ sung nước, mỗi hiệp một lần, như đã được thực hiện trong suốt giải đấu.