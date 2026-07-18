Truyền thông Anh 'bùng nổ' vì Argentina trước thềm trận tranh hạng ba 'World Cup 2026'

Sau Ai Cập và Thụy Sĩ, đội tuyển bóng đá Anh cũng không thể giấu nổi sự bất mãn sau thất bại trước Argentina. Anh đã phải chịu thất bại ngược dòng 1-2 trước Argentina trong trận bán kết World Cup 2026. Họ vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút thứ 10 của hiệp 2, nhưng đã bị loại sau khi để thủng lưới liên tiếp bởi Enzo Fernández ở phút thứ 85 của và Lautaro Martínez ở phút bù giờ.

Với thất bại này, giấc mơ giành chức vô địch lần đầu tiên sau 60 năm của tuyển Anh đã tan vỡ. Họ hướng đến vị trí số một lần thứ hai trong lịch sử, sau World Cup 1966 được tổ chức trên sân nhà, nhưng đã không thể vượt qua ngưỡng cửa vào trận chung kết. Đây là một thất bại nữa trước Argentina, sau giải đấu năm 1986, nơi họ bị đánh bại bởi "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona, và World Cup 1998, giải đấu bị hủy hoại bởi tấm thẻ đỏ của David Beckham.

Người hâm mộ Anh đang vô cùng tức giận và khó chấp nhận thất bại. Bên cạnh việc đội bóng tự hủy hoại mình do những sai lầm chiến thuật của huấn luyện viên Thomas Tuchel, họ còn cho rằng Argentina một lần nữa được hưởng lợi từ sự thiên vị của trọng tài. Họ cáo buộc FIFA và các trọng tài đã bỏ qua lỗi của Argentina để đảm bảo Messi tiến vào chung kết.

Thực tế, Argentina đã bị cáo buộc thiên vị trong suốt giải đấu. Nghi ngờ cho rằng các trọng tài đã làm ngơ trước lối chơi thô bạo của Argentina trong khi không ngần ngại đưa ra cảnh cáo hoặc quyết định bất lợi cho đội đối thủ.

Trận đấu vòng 16 giữa Argentina và Ai Cập đặc biệt gây tranh cãi. Vào thời điểm đó, phía Ai Cập đã bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng họ bị thiệt thòi từ các quyết định của trọng tài trong suốt trận đấu, bao gồm cả những bàn thắng bị từ chối và những quả phạt đền không được xem xét.

Những tranh cãi về trọng tài tiếp tục không ngừng trong trận tứ kết tiếp theo gặp Thụy Sĩ. Điều này là do tiền đạo người Thụy Sĩ Breel Embolo, người bị phát hiện giả vờ ngã, đã bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai theo quy định "lỗi của cầu thủ".

Một số người hâm mộ đội tuyển Anh cũng chỉ trích Fernández, người ghi bàn gỡ hòa, cho rằng anh ta đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân sớm hơn. Điều này là bởi Fernández đã phạm lỗi thô bạo với Elliott Anderson chỉ ba phút sau khi trận đấu bắt đầu. Tờ Daily Mail giải thích: "Fernández lao vào Anderson từ xa và dường như đã dùng khuỷu tay đánh vào cổ đối thủ".

Mặc dù vậy, Fernández thậm chí không phải nhận thẻ vàng và tiếp tục có những hành động thô bạo với các cầu thủ Anh. Chỉ vài phút sau, anh ta lại phạm lỗi rõ ràng với Jude Bellingham, khi cầu thủ này đang đột phá gần vòng cấm, nhưng một lần nữa anh ta lại tránh được cảnh cáo. Huấn luyện viên Thomas Tuchel thậm chí đã buông lời mỉa mai khi chứng kiến ​​điều này.

Theo Daily Mail, người hâm mộ vẫn tiếp tục trút giận trên mạng xã hội, dù trận đấu đã qua, và Anh đang chuẩn bị bước vào trận đấu tranh hạng Ba với Pháp: Đó đáng lẽ phải là thẻ đỏ; FIFA tìm đâu ra trọng tài như thế này?; Thật 'sốc' khi họ thậm chí không kiểm tra VAR. Anh ta đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân ở bất kỳ giải đấu nào...

Truyền thông Anh còn mỉa mai bình luận: "Messi đã né tránh một loạt pha tắc bóng ở giữa sân nhưng cuối cùng bị hàng phòng ngự phối hợp của Anderson và Spence phạm lỗi. Spence nhận thẻ vàng. Thật khó tin, nhưng đó là cảnh cáo đầu tiên của trận đấu. Bài học rất rõ ràng: Phạm lỗi với Messi và bạn sẽ nhận được cảnh cáo".