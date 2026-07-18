Messi đưa ra lời 'tuyên chiến' vui vẻ với Yamal

"Thần bóng đá" Lionel Messi (Inter Miami) đã bày tỏ cảm xúc mãnh liệt về cuộc hội ngộ với "siêu sao" Lamine Yamal (Barcelona), khi đó mới sáu tháng tuổi và đồng thời 'tuyên chiến' với Tây Ban Nha.

Trước trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha vào 2h sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam), Messi đã chia sẻ cảm xúc của mình về cuộc đối đầu với Yamal của Tây Ban Nha, người được gọi là người 'kế nhiệm' chính anh, tại một sự kiện trước trận đấu được tổ chức ở New Jersey, New York, vào ngày 18/7.

Trận chung kết này đang thu hút sự chú ý hơn bao giờ hết, do câu chuyện đầy kịch tính giữa Messi và Yamal, được gợi nhớ từ một hình ảnh 19 năm trước, khi Messi, lúc đó 20 tuổi, đang tắm cho Yamal, mới sáu tháng tuổi, trong một buổi chụp lịch từ thiện của UNICEF.

Theo trang tin TyC Sports của Argentina, Messi nhớ lại bức ảnh cũ và mỉm cười nói: "Thật điên rồ khi nghĩ rằng, nhiều năm sau bức ảnh cùng cậu ấy lúc còn bé, giờ đây, chúng tôi sẽ đối đầu trong trận chung kết World Cup".

Anh tiếp tục dành những lời khen ngợi hết mực cho "ông cháu" của mình tại học viện bóng đá trẻ Barcelona: "Yamal là một cầu thủ đáng kinh ngạc, đã trở thành chuẩn mực toàn cầu ở tuổi 19. Cậu ấy có một sự nghiệp tươi sáng và tuyệt vời phía trước".

Messi bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho Yamal, người hiện đang đóng vai trò quan trọng trong đội hình Barcelona, ​​câu lạc bộ nơi anh lớn lên và vẫn luôn yêu mến. Tuy nhiên, khi đối mặt với trận chung kết tranh chức vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp của đất nước mình, anh không giấu giếm bản năng cạnh tranh: "Tôi luôn theo dõi màn trình diễn của cậu ấy vì cậu ấy chơi cho câu lạc bộ mà tôi thực sự yêu mến. Thành công và hạnh phúc của Yamal chính là thành công của Barcelona, ​​vì vậy, tôi chúc cậu ấy may mắn. Tuy nhiên, không phải cho trận chung kết này. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn Yamal thể hiện phiên bản tốt nhất của mình".

Messi nhấn mạnh: "Chúng tôi lớn lên, chơi bóng đá với niềm đam mê và niềm vui, bất kể ở đâu, từ đội bóng khu phố, trường học hay đường phố. Tôi chưa bao giờ nghĩ về áp lực. Tôi chỉ đơn giản chấp nhận chơi bóng đá và tận hưởng nó như một điều tự nhiên. Dĩ nhiên, chúng tôi có tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ và yêu thích chiến thắng. Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao đồng đội, và vì có đối thủ nên chúng ta không thể lúc nào cũng thắng. Tôi đã học được từ nhỏ rằng, thua cuộc thường xuyên hơn thắng, và điều đó đã giúp tôi trưởng thành hơn cả về tư cách con người lẫn cầu thủ".