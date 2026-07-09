'Những chàng trai nhà bên' tạo sức hút rộng rãi tại Nhật Bản

SVO - Album 'HOME' của BOYNEXTDOOR đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng album hằng tháng của Oricon, bán được hơn 170.000 bản tại Nhật Bản.

BOYNEXTDOOR đang gặt hái được những thành công đáng kể tại Nhật Bản với album đầy đủ đầu tay HOME. Theo các báo cáo ngày 9/7, album phát hành ngày 8/6 đã đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng album hằng tháng Oricon của Nhật Bản trong tháng Sáu, vị trí cao nhất mà bất kỳ nhóm nhạc K-pop nào từng đạt được trong tháng đó.

Album này cũng gặt hái được thành công ở các thị trường khác. Tại Hàn Quốc, HOME đã bán được 1.085.715 bản trong tuần đầu tiên theo bảng xếp hạng Hanteo, trở thành album bán được triệu bản thứ tư liên tiếp của BOYNEXTDOOR. Tại Hoa Kỳ, album ra mắt ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Billboard 200 ngày 27/6, một thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay của nhóm và là lần thứ sáu liên tiếp họ lọt vào bảng xếp hạng album chính.

Ca khúc chủ đề VIRAL là bài hát duy nhất được phát hành trong tháng Sáu lọt vào bảng xếp hạng hằng tháng của MelOn, và nó đã được chọn làm bài hát cổ vũ chính thức cho đội bóng chày LG Twins.

HOME mang đậm dấu ấn cá nhân, với sự tham gia sáng tác của cả sáu thành viên Sungho, Riwoo, Myung Jaehyun, Taesan, Leehan và Woonhak. Album này được lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của họ từ thời còn là thực tập sinh cho đến khi ra mắt.

BOYNEXTDOOR cũng sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của họ, mở màn tại Seoul, với tour diễn KNOCK ON Vol.2' IN SEOUL, tại KSPO DOME, từ ngày 17 đến 19/7. Cả ba đêm diễn tại Seoul đều bán hết vé ngay sau khi mở bán trước, vào ngày 22/6.