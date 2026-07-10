AHOF càn quét các bảng xếp hạng toàn cầu

AHOF, nhóm nhạc chín thành viên, gồm: Steven, Seo Jeong Woo, Cha Woong Ki, Zhang Shuai Bo, Park Han, JL, Park Ju Won, Zeon và Daisuke đã trở lại với mini-album thứ ba mang tên RUN TO YOU, nhanh chóng lọt vào các bảng xếp hạng toàn cầu ngay sau khi phát hành.

Album RUN TO YOU đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Album tại sáu quốc gia: Malaysia, Brunei, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar và Philippines. Album này cũng lọt vào bảng xếp hạng tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, gồm Hoa Kỳ, Singapore, Nhật Bản, Canada, Úc và Hồng Kông (Trung Quốc)..., đạt tổng cộng 22 quốc gia có mặt trên bảng xếp hạng.

Tại quê nhà, ca khúc chủ đề RUN TO YOU ra mắt ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs và lọt vào vị trí thứ 57 trên bảng xếp hạng HOT100 của Melon. Bài hát được miêu tả là mang năng lượng mạnh mẽ, chân thành về việc chạy đến bên một người mà không chút do dự, với giai điệu mùa Hè tươi mát. Thêm vào thành công trên iTunes quốc tế, nhóm nhạc này dường như đang mở rộng lượng người hâm mộ bằng cách lọt vào top các nền tảng lớn trong nước.

Sau hai mini-album xoay quanh chủ đề về sự phiêu lưu, trưởng thành của tuổi trẻ, AHOF tiếp tục hành trình đó với RUN TO YOU. Nhóm đã khởi động chiến dịch quảng bá cho album này bằng màn trình diễn trên chương trình M Countdown của Mnet vào ngày 9/7, và dự kiến ​​sẽ xuất hiện trên chương trình Music Bank của KBS2 phát sóng chiều nay (ngày 10/7, giờ Hàn Quốc) để giới thiệu sân khấu trở lại với ca khúc RUN TO YOU.