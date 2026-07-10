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IU và Lee Jong Suk xác nhận chia tay

Tuệ Nghi
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SVO - IU và Lee Jong Suk đã chia tay. Cộng đồng mạng lại được phen 'dậy sóng' nhưng đều cho rằng, kết quả này đã được định sẵn từ trước.

Ngày 10/7, người đại diện của hai diễn viên đã xác nhận với Dispatch rằng: “Cả hai vừa mới chia tay. Họ quyết định duy trì mối quan hệ tiền bối - hậu bối tốt đẹp.”

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Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2012, khi cùng làm MC cho chương trình Inkigayo của đài SBS. Họ đã làm việc cùng nhau 10 năm, trước khi trở thành một cặp đôi vào năm 2022.

Tuy nhiên, cả hai quá bận rộn nên không thể tiếp tục mối quan hệ. Một người thân cận của cặp đôi tiết lộ: "Họ kết thúc mối quan hệ vì lịch trình bận rộn khiến tần suất gặp gỡ giảm đi".

Trong khi đó, Lee Jong Suk đang chuẩn bị cho sự ra mắt của loạt phim gốc Disney+, The Remarried Empress đóng cặp cùng Shin Min Ah. Anh cũng đã xác nhận tham gia I Seopui Yeonae, ra mắt vào năm 2027, một bộ phim chuyển thể người thật từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng trên Naver, trong vai người kế nhiệm TK Group, tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

IU đã hoàn thành việc quay phim cho bộ phim Perfect Crown của đài MBC-TV và hiện đang tập trung chuẩn bị cho album mới. Cô cũng có một buổi concert dự kiến ​​diễn ra vào tháng Chín tới, tại sân vận động chính của Khu liên hợp thể thao Goyang.

Tuệ Nghi
#Chia tay sao Hàn #Mối quan hệ IU và Lee Jong Suk #Phản ứng cộng đồng mạng #Lịch sử mối quan hệ #Thông báo chính thức

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