BIGBANG kỷ niệm 20 năm thành lập với sự kiện miễn phí

SVO - Nhóm nhạc K-pop huyền thoại BIGBANG sẽ kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt với một sự kiện đặc biệt dành cho người hâm mộ, hoàn toàn miễn phí bên bờ sông Hán, do Coupang Play tổ chức.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 19/8, lúc 8h tối (giờ Hàn Quốc) tại Sân khấu Ánh sáng Nước Công viên Sông Hàn Yeouido tuyệt đẹp ở Seoul. Sự hợp tác này là một cử chỉ chân thành dành tặng người hâm mộ vì sự ủng hộ to lớn, đặc biệt là đối với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới được mong đợi sắp tới của nhóm.

Khách tham dự có thể mong chờ một hành trình đắm chìm qua di sản hai thập kỷ của BIGBANG. Buổi tối sẽ có màn trình diễn DJ sôi động tái hiện lại những ca khúc hit kinh điển của nhóm, cùng với một video lịch sử hấp dẫn ghi lại sự nghiệp lẫy lừng của họ. Cách thức này nhằm giúp người hâm mộ tương tác với thế giới âm nhạc sâu sắc của BIGBANG theo một cách mới mẻ và trực quan đầy cuốn hút.

Lễ kỷ niệm sẽ lên đến đỉnh điểm với những màn trình diễn hình ảnh và âm thanh ngoạn mục. Một màn trình diễn nghệ thuật đa phương tiện ấn tượng sẽ tái hiện sống động "vũ trụ BIGBANG", được tăng cường bởi âm thanh dàn nhạc hoành tráng. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời trên sông Hàn sẽ bừng sáng với màn trình diễn máy bay không người lái quy mô lớn và pháo hoa rực rỡ, tạo nên một cái kết khó quên cho tất cả mọi người.

Tất cả chỗ ngồi cho sự kiện kỷ niệm đặc biệt này đều miễn phí. Việc đặt chỗ bắt đầu vào ngày 28/7 lúc 7h tối (giờ Hàn Quốc), độc quyền thông qua ứng dụng di động Coupang Play. Chỉ thành viên Coupang Wow mới đủ điều kiện đặt vé, tuy nhiên sẽ áp dụng phí đặt chỗ tiêu chuẩn. Coupang Play cũng đã đưa ra các biện pháp chống gian lận nghiêm ngặt, bao gồm xác minh danh tính để vào cửa và một kênh báo cáo chuyên dụng cho các hoạt động đáng ngờ.

Sự kiện tiền tour thú vị này diễn ra trước tour diễn được mong đợi nhất "Coupang Play Presents BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [ XX : COSMOS ] In Goyang". Các buổi hòa nhạc tại Goyang, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 21 đến 23/8, đã chứng minh sức hút toàn cầu của BIGBANG bằng việc bán hết vé nhanh chóng. Chỉ riêng đợt mở bán vé đầu tiên đã thu hút tới 210.000 người dùng cùng lúc chờ mua vé, cho thấy tầm ảnh hưởng bền vững của nhóm.