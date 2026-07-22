Nam Joo Hyuk vượt qua sức hút của 'đặc vụ Kim' So Ji Sub

SVO - Ngay sau khi phát hành, 'The East Palace' đã đứng đầu bảng xếp hạng Netflix trong nước, và Nam Joo Hyuk, người đóng vai chính Gu Cheon, đã vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng (Fundex tuần thứ ba của tháng Bảy), vượt qua So Ji Sub, nam chính của bộ phim truyền hình nổi tiếng 'Agent Kim Reactivated' (SBS).

Giữa nhịp điệu dồn dập của âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, một trận chiến gay cấn để trừ tà diễn ra giữa hai nhân vật chính. Họ phải phá bỏ lời nguyền cung điện đã cướp đi sinh mạng của các con nhà vua. Một người ở lại thế giới linh hồn, trong khi người kia ở lại thế giới thực để cùng thực hiện nhiệm vụ.

Lấy cảm hứng từ các chủ đề quen thuộc của phim truyền hình lịch sử và pháp sư trong văn hóa Hàn Quốc, bộ phim đã tạo nên một hương vị độc đáo. Phim kể về cuộc phiêu lưu của hai người trẻ tuổi và thậm chí còn đưa cả những sinh vật đáng yêu được lấy cảm hứng từ văn học Hàn Quốc vào cuộc sống. Được phát hành vào ngày 17/7, bộ phim The East Palace (8 tập) của Netflix, với sự tham gia của Nam Joo Hyuk và Noh Yoon Seo, đã thu hút người xem bằng cách mang đến sự thú vị giống như một "công viên giải trí phiêu lưu huyền bí Hàn Quốc".

Ngay sau khi phát hành, bộ phim đã đứng đầu bảng xếp hạng Netflix trong nước, và Nam Joo Hyuk, người đóng vai chính Gu Cheon, đã vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng (Fundex tuần thứ ba của tháng 7/2026), vượt qua So Ji Sub, nam chính của bộ phim truyền hình nổi tiếng Đặc vụ Kim tái khởi động (SBS).

Bốn trận chiến chống lại ma quỷ trong nửa đầu phim, diễn ra khi lời nguyền được hóa giải, đã nâng tầm sức hút độc đáo của The East Palace. Thế giới ma quỷ và thế giới thực chồng chéo lên nhau trong cùng một không gian. Trong khi Gu-cheon, người có thể bước vào thế giới ma quỷ, chiến đấu với các linh hồn tà ác thì công chúa Saeng-gang (Noh Yoon Seo), người có thể nghe thấy giọng nói của ma quỷ, hỗ trợ anh ta ở thế giới thực. Chất lượng tổng thể được nâng cao nhờ thiết kế tỉ mỉ các chi tiết kết nối hai nhân vật, chẳng hạn như máu và cung tên cho phép di chuyển giữa hai thế giới.

Khán giả đã phản hồi bằng cách nhận xét rằng loạt phim dễ tiếp cận và phổ biến hơn so với Kingdom (Vương triều xác sống), tác phẩm tiêu biểu của Netflix trong thể loại phim truyền hình lịch sử giả tưởng Hàn Quốc. Nhóm sản xuất đã thành công trong việc kết hợp các yếu tố vượt biên giới phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi và giới tính.

Đạo diễn Choi Jung Kyu cho biết: "Vì câu chuyện xoay quanh những khát vọng của người dân trong cung điện, nên nó có thể trở thành một câu chuyện nặng nề, nhưng chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách làm cho nó giải trí mà vẫn giữ được bản sắc là một câu chuyện phiêu lưu giả tưởng. Chúng tôi tập trung vào tốc độ và nhịp điệu, và mọi người đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng nó có thể được mọi người thưởng thức bất kể ngôn ngữ hay bối cảnh văn hóa".

Nhân vật linh hồn ma 'Kkeomeoksari' gắn liền với nhân vật chính 'Gucheon' cũng được yêu thích nhờ vẻ ngoài dễ thương.

Nhân vật quỷ được tạo ra bằng hiệu ứng đặc biệt "Kkeomeoksari" đang thu hút sự chú ý không kém gì các diễn viên và tiếp nối sự nổi tiếng của "Duffy," con hổ trong K-Pop Demon Hunters. Với thân hình nhỏ bé và đôi mắt to, nó bám theo "Gucheon", từ từ hút cạn năng lượng dương của anh ta. Tuy nhiên, nó gợi lên một cảm xúc ấm áp bằng cách giúp đỡ nhân vật chính khi anh ta gặp nguy hiểm. Nó gợi lên những hình ảnh thường thấy trong thể loại quái vật phương Tây, nhưng đồng thời nó cũng mang đậm bản sắc Hàn Quốc. Đạo diễn Choi giải thích: "Những hồn ma và yêu quái trong phim được dựa trên những câu chuyện dân gian và văn bản gốc hiện có, vì vậy tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách làm cho chúng trở nên súc tích và phổ quát hơn. Đặc biệt, đối với Kkeomeoksal, tôi đã sử dụng những họa tiết giống như tượng đá hoặc búp bê đất sét để tạo nên hình ảnh mộc mạc và đặc trưng của Hàn Quốc".

Cũng có những lời chỉ trích cho rằng, cốt truyện có phần yếu so với việc xây dựng thế giới công phu. Nửa sau, khi sự thật đằng sau lời nguyền được hé lộ, diễn ra với bầu không khí hoàn toàn khác so với nửa đầu. Điều này được coi là một điểm hấp dẫn khác. Jo Seung Woo, trong vai nhà vua, và Jang Young Nam, trong vai thái hậu, đã thể hiện quá khứ đen tối của cung điện, với những màn trình diễn đầy sức nặng. Tuy nhiên, khó có thể rũ bỏ cảm giác quen thuộc về những câu chuyện đấu tranh quyền lực đã thấy trong vô số phim truyền hình lịch sử. Khi phim tiến triển, "Gucheon" mất đi sức sống, và năng lượng của "tinh thần đồng đội" ban đầu cũng phai nhạt. Kịch bản được viết bởi cặp vợ chồng biên kịch Kwon So Ra và Seo Jae Won, những người trước đây đã viết kịch bản cho các bộ phim như Bulgasal và The Guest.