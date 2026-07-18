Khán giả 'sốc' khi NSƯT Đại Nghĩa bất ngờ tự cạo tóc ngay trên sân khấu 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Trong màn trình diễn Quá khứ còn lại gì của tác giả Vũ Minh Tâm, Nhà Củi Lửa gồm các nghệ sĩ: Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It’s Charles., Trịnh Thăng Bình, Will đã tạo ấn tượng mạnh cho khán giả.

Khi giai điệu của Quá khứ còn lại gì khép lại, cả khán phòng Nhà Củi Lửa lặng đi trước hình ảnh nghệ sĩ Đại Nghĩa xuất hiện với mái tóc đã cạo ngắn hoàn toàn. Ngay trên sân khấu, MC Anh Tuấn xúc động cúi người xuống, nhặt mớ tóc nằm vương vãi trên sàn diễn, còn các anh tài phía sau hậu trường không giấu nổi sự bất ngờ, lẫn xúc động trước quyết định của đàn anh.

Theo NSƯT Đại Nghĩa, một người làm nghệ thuật lâu năm, là diễn viên gạo cội, việc rũ bỏ diện mạo bằng việc cạo tóc chưa bao giờ là quyết định dễ dàng. Đại Nghĩa cho biết, anh lựa chọn hành động dũng cảm này để lan tỏa một thông điệp sống của anh đến mọi người rằng, ai cũng có quá khứ và bản thân biết cần phải bước qua.

Trong cuộc đời người, ai cũng sẽ có lần vấp ngã, sai lầm, có những lúc muốn bước qua sang trang mới nhưng quan trọng chúng ta có dám làm hay không, dám bước qua giới hạn bản thân hay không.

Và với anh, việc hành động bước qua được giới hạn, quá khứ của bản thân sẽ nhận được sự an nhiên. Đó chính là bản lĩnh. Và việc anh tự cắt tóc chính là vì muốn bản thân bước qua một trang mới của cuộc đời.

Khoảnh khắc đặc biệt này dù không đủ giúp Nhà Củi Lửa soán ngôi vị dẫn đầu của Nhà Ngoại Ô về mặt điểm số. Nhưng điểm số có lẽ lúc này với họ không còn là thước đo quan trọng duy nhất. Như Đinh Mạnh Ninh bày tỏ, kết quả thắng thua không làm giảm đi giá trị chặng đường quý giá cả nhóm vừa đi qua.

Ngoài ra, trong tập này của chương trình, còn có các màn trình diễn đặc sắc như: Nhà Mỹ Nam gồm BB Trần, Duy Khánh Zou Zou, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền trình diễn bài hát Buông tay của tác giả Lưu Thiên Hương; Nhà Ngoại Ô gồm Đông Hùng, K.O, 14 Casper trình diễn bài hát Xa của tác giả Lê Quang Hưng; Nhà Làm Mạnh gồm Huỳnh Lập, Thái VG, Thái Lê Minh Hiếu trình diễn bài hát Nhong nhong nhong của tác giả Thế Hiển.

Khép lại nửa chặng thi đầu tiên của Công diễn 1 của 4 Nhà - Bảng đấu Bạch Mã, Nhà Làm Mạnh chính thức chiếm lĩnh vị trí top 1 an toàn tại Anh trai vượt ngàn chông gai.