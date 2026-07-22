'Trái tim của Argentina' Messi đánh bại Mbappé và Bellingham

SVO - Messi áp đảo cho vị trí số 1 trong cuộc bình chọn của các nhà báo toàn cầu cho 'Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026'

"Thần bóng đá" Lionel Messi (39 tuổi, Inter Miami) đã được các nhà báo trên toàn thế giới công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất của World Cup 2026.

Hiệp hội các nhà báo thể thao (AIPS) đã thông báo trên trang web chính thức của mình: "Messi đã được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của World Cup 2026 do AIPS bình chọn trên toàn cầu. 472 nhà báo từ 121 quốc gia đã tham gia cuộc bình chọn này. Anh đã giành vị trí đầu tiên với 1.179 điểm, vượt qua Kylian Mbappé của Pháp (717 điểm) và Jude Bellingham của Anh (470 điểm)".

Messi đã kết thúc kỳ World Cup được dự đoán là cuối cùng của anh với vị trí Á quân. Argentina, dưới sự dẫn dắt của Messi, đã tiến vào trận chung kết sau một loạt chiến thắng đầy kịch tính. Messi, trong lần thứ sáu tham dự World Cup, một kỷ lục trong lịch sử đã thể hiện phong độ cá nhân xuất sắc, ghi được 8 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo trong 7 trận đấu.

Tuy nhiên, họ đã không thể giành được chức vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp. Argentina đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết và bị áp đảo, thua 0-1 sau hiệp phụ và vuột mất chiếc cúp vô địch ngay trước mắt. Messi đã rơi nước mắt khi nghe những tiếng hô vang của người hâm mộ sau trận đấu.

AIPS nhận xét: "World Cup 2026 đã kết thúc sau 104 trận đấu với vô số những bất ngờ khó quên. Tây Ban Nha đã đánh bại Argentina để trở thành nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, trận chung kết mang ý nghĩa vượt xa kết quả đơn thuần. Trận đấu này là một sân khấu tượng trưng cho sự chuyển giao thế hệ. Đó cũng là khoảnh khắc Messi tượng trưng trao lại ngọn đuốc cho Lamine Yamal, cậu bé 6 tháng tuổi mà anh đã tắm cho vào năm 2007".

Mặc dù thua trận, màn trình diễn của Messi vẫn rực rỡ. Thông qua giải đấu này, anh đã vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách ghi bàn mọi thời đại tại World Cup (cả nam và nữ). Anh ấy ghi tổng cộng 21 bàn thắng, đứng thứ hai sau Mbappé (22 bàn), và nâng kỷ lục về số pha kiến ​​tạo tại World Cup lên 12. AIPS nhấn mạnh: "Messi chính là trái tim của đội tuyển Argentina dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lionel Scaloni. Anh ấy đã thể hiện tầm ảnh hưởng của mình vào những thời điểm quyết định, ghi 8 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo trong 7 trận đấu. Argentina đã biến thành một đội bóng nhiều lần giành chiến thắng từ bờ vực thất bại và phải thi đấu hiệp phụ, với Messi là trung tâm của tất cả".

Hiệp hội này cũng cho biết thêm: "Sự nghiệp lẫy lừng của Messi bao gồm các kỷ lục như số lần ra sân nhiều nhất tại FIFA World Cup (34 trận), số trận thắng nhiều nhất (23), số lần ra sân nhiều nhất ở vòng bảng (17 trận), và ghi bàn trong 9 trận liên tiếp tại World Cup. Anh ấy là cầu thủ duy nhất ghi bàn tại World Cup ở độ tuổi thiếu niên, hai mươi và ba mươi, và anh ấy đã để lại dấu ấn rõ rệt tại giải đấu này".

Các phóng viên có thẻ thành viên AIPS và những người tham gia đường dây nóng World Cup của AIPS đã tham gia bỏ phiếu. Thứ hạng được xác định bằng cách mỗi phóng viên chọn ba cầu thủ, cho 5 điểm cho vị trí thứ nhất, 3 điểm cho vị trí thứ hai và 1 điểm cho vị trí thứ ba.

Kết quả là, Messi nhận được tổng cộng 301 phiếu bầu, đạt 1.179 điểm để giành vị trí đầu tiên. Mbappé (717 điểm) và Bellingham (470 điểm) xếp sau, trong khi Erling Haaland (460 điểm), người dẫn dắt đội tuyển Na Uy gây bất ngờ ở tứ kết, và Yamal (304 điểm), người góp phần vào chiến thắng của Tây Ban Nha, lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5.

Rodri, cầu thủ chủ chốt ở hàng tiền vệ của Tây Ban Nha và người chiến thắng giải "Quả bóng vàng", giành vị trí thứ 6 với 285 điểm. Cũng đáng chú ý là thủ môn Bozinha của Cape Verde (189 điểm) xếp thứ 7. Dưới anh là Harry Kane (130 điểm), Mikel Oyarzabal (118 điểm) và Michael Olise (91 điểm) xếp theo thứ tự đó, tạo thành Top 10.

Trong khi đó, Messi đã giành được "Quả bóng bạc", giải thưởng xếp thứ hai chung cuộc, tại lễ trao giải chính thức của FIFA World Cup. Anh đã chia sẻ suy nghĩ của mình về giải đấu thông qua mạng xã hội: "Nỗi đau là không thể diễn tả được, và sẽ cần thời gian để vết thương này lành lại. Nhưng tôi đã quyết định giữ lại những trận đấu mà chúng tôi đã lật ngược tình thế bằng cách cống hiến hết mình, và những khoảnh khắc sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức của tôi"