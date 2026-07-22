Mbappé 'lấn sân game thủ'

SVO - Kylian Mbappé sẽ xuất hiện trên bìa game 'FC 27', trước đây được biết đến với tên 'FIFA', với vai trò 'ngôi sao' trang bìa.

Sau khi giành "Chiếc giày vàng" tại World Cup 2026 và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử World Cup, Kylian Mbappé đã nhận được tin vui: đội trưởng đội tuyển quốc gia Pháp sẽ xuất hiện trên bìa game nổi tiếng EA Sports FC 27.

Mbappé thay thế vị trí trước đây của Jude Bellingham và trở lại hình ảnh chính của game sau khi từng xuất hiện trên bìa FIFA 21, FIFA 22 và FIFA 23.

Việc lựa chọn Mbappé không có gì đáng ngạc nhiên, xét đến tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Pháp trong những năm gần đây. Bên cạnh những màn trình diễn xuất sắc với đội tuyển quốc gia Pháp và việc chuyển đến Real Madrid, tiền đạo này đã trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của bóng đá thế giới, và giờ đây anh lại có thêm một lần xuất hiện trên bìa của tựa game mô phỏng.

Với EA FC 27, Mbappé sẽ sánh ngang với những huyền thoại như Lionel Messi và Ronaldinho về số lần xuất hiện trên bìa game, với tổng cộng bốn lần.