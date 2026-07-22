Thủ môn huyền thoại người Mexico, Guillermo Ochoa giải nghệ ở tuổi 41

SVO - Sáu kỳ 'World Cup' sánh vai cùng Messi và Ronaldo... và đây là lúc dừng lại.

Guillermo Ochoa được coi là thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Mexico, đã kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp lẫy lừng kéo dài 22 năm. Ochoa chính thức tuyên bố giải nghệ thông qua mạng xã hội của mình: "Tôi đã cống hiến tất cả. Tôi đã cống hiến mọi thứ trên sân cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, và giờ tôi chính thức treo găng thủ môn".

Anh tiếp tục chia sẻ triết lý của mình về việc bảo vệ khung thành: "Là một thủ môn, bạn phải chấp nhận thực tế rằng bạn có thể phải chờ đợi 90 phút cho một khoảnh khắc duy nhất mà mọi thứ phụ thuộc vào bạn.Khi khoảnh khắc đó đến, bạn không bao giờ được do dự".

Gần đây, xuất hiện tin đồn rằng Ochoa có thể ký hợp đồng với một câu lạc bộ mới để kéo dài sự nghiệp. Tuy nhiên, World Cup 2026 vừa kết thúc lại chính là sân khấu cho màn trình diễn cuối cùng của anh.

Ochoa, người vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 41 vào tuần trước, đã trở thành huyền thoại khi được triệu tập vào đội tuyển World Cup tới sáu lần. Trong lịch sử bóng đá, chỉ có ba cầu thủ nắm giữ kỷ lục này: Ochoa, Cristiano Ronaldo (41 tuổi, Al Nassr) và Lionel Messi (39 tuổi, Inter Miami).

Ochoa dẫn dắt đội tuyển quốc gia Mexico với tư cách là thủ môn chính đáng tin cậy, đóng vai trò then chốt tại World Cup 2014 ở Brazil, 2018 ở Nga và 2022 ở Qatar.

Tại World Cup CONCACAF 2026, nơi Mexico nằm cùng bảng với Hàn Quốc, Ochoa đóng vai trò dự bị cho Raúl Rangel. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng của Mexico, Javier Aguirre, đã tri ân huyền thoại này bằng cách thay Ochoa ra sân khi trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Cộng hòa Séc còn 13 phút nữa là kết thúc hiệp hai.

Theo hãng tin AP, Ochoa đã hôn cột khung thành tại sân vận động Azteca, nơi sự nghiệp của anh bắt đầu, và nhận được những cái ôm ấm áp từ các đồng đội. Ngay cả khi khán đài đã vắng người, anh vẫn bước ra giữa sân lần cuối để lặng lẽ nói lời tạm biệt với sự nghiệp bóng đá lẫy lừng của mình.

Ochoa, người có trận ra mắt đội một cho Club América tại giải đấu quê nhà vào tháng 2/2004, đã để lại dấu ấn đáng kể trên toàn cầu trong suốt 22 năm. Sau bảy mùa giải khoác áo América, anh chuyển đến Ajaccio ở Pháp vào năm 2011, trở thành "thủ môn người Mexico đầu tiên chơi bóng ở châu Âu".

Sau khi chơi cho Malaga và Granada (cả hai đều ở Tây Ban Nha), Standard Liège (Bỉ), Salernitana (Ý), AVS Futebol (Bồ Đào Nha) và AEL Limassol (Síp), Ochoa trở lại câu lạc bộ cũ, América, nơi anh thi đấu từ năm 2019 đến năm 2022.

Trên đấu trường câu lạc bộ, Ochoa đã giành chức vô địch giải đấu năm 2005 với Club América và Cúp Bỉ với Standard Liège. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh đã lập kỷ lục sáu lần vô địch CONCACAF Gold Cup và giành huy chương đồng tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Anh cũng tham gia Thế vận hội Tokyo 2021 với tư cách là vận động viên được đặc cách trong đội tuyển U-23 quốc gia Mexico. Ochoa, khi đó 36 tuổi, đã đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 6-3 ở tứ kết. Cuối cùng, Mexico giành huy chương đồng.