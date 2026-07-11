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Tháng Tám, K-pop đón nhận thêm một 'tân binh quái chiêu' trở lại

Tuệ Nghi
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SVO - KiiiKiii chính thức gia nhập dàn nghệ sĩ trở lại đầy ấn tượng trong tháng Tám.

Công ty Starship Entertainment thông báo rằng, nhóm nhạc năm thành viên, Jiyu, Leesol, Sui, Haum và Kya đang chuẩn bị trở lại vào giữa tháng Tám: “KiiiKiii hiện đang chuẩn bị cho sự trở lại với mục tiêu ra mắt vào giữa tháng Tám. Vì rất nhiều người, bao gồm cả fan club chính thức TIKI, đang mong chờ. Chúng tôi đang hoàn thiện những khâu cuối cùng cho album, hứa hẹn sẽ mang đến những ca khúc mới mẻ nhưng vẫn giữ được bản sắc độc đáo của KiiiKiii”.

Album sắp tới sẽ đánh dấu sự trở lại đầu tiên của nhóm, sau khoảng 7 tháng, kể từ mini album thứ hai, Delulu Pack, được phát hành vào tháng 1/2026. Album đã đạt được những thành tích ấn tượng cả trong nước và quốc tế. Ca khúc chủ đề 404 (New Era) đứng đầu bảng xếp hạng HOT100 của Melon và bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs, đồng thời tiếp tục leo lên các nền tảng streaming lớn của Hàn Quốc, gồm: Genie, FLO, VIBE, YouTube Music KoreaSpotify Korea. Album cũng đạt vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng Top Songs, Top VideosTop Albums của Apple Music Korea.

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Ca khúc 404 (New Era) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên bảng xếp hạng, khi trở thành bài hát đầu tiên của KiiiKiii đạt vị trí số 1 trên TOP100 của Melon. Bài hát cũng chiếm vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng nhạc số và nhạc trực tuyến hằng tháng của Circle Chart, giành được cú đúp danh hiệu và đánh dấu lần đầu tiên nhóm đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hàng tháng.

Sau khi mở rộng phạm vi âm nhạc và tạo dựng bản sắc riêng thông qua Delulu Pack, KiiiKiii được kỳ vọng sẽ trở lại với một concept và màn trình diễn mới mẻ khác, làm nổi bật sức hút đặc trưng của thế hệ Gen Z.

Thông tin chi tiết hơn về lịch trình trở lại sẽ được công bố trên các kênh mạng xã hội chính thức của nhóm. Trong thời gian chờ đợi, KiiiKiii tiếp tục kết nối với người hâm mộ mỗi thứ Tư hằng tuần thông qua chuỗi nội dung tự sản xuất mang tên KiiiKiii Pang Pang mùa 2.

Tuệ Nghi
#Sự trở lại của nhóm nhạc KiiiKiii #Thành tích nổi bật của '404 (New Era)' #Đầu tư vào âm nhạc mới của KiiiKiii #Ảnh hưởng của KiiiKiii trên bảng xếp hạng #Chiến lược kết nối fan của KiiiKiii

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