Bạch Kính Đình tạo bước đột phá mang tính cách mạng

SVO - Màn trình diễn của Bạch Kính Đình trong 'Đặc Lập Độc Hành' (Tên tiếng Anh là: 'Keep Real') hiện đang được nhiều nhà phê bình lẫn khán giả đánh giá cao và là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Với lối diễn xuất khô khan, gần như hài hước, Bạch Kính Đình vào vai Vương Trường Hải, một siêu nhân thẳng thắn và trung thực, người liên tục gặp phải trở ngại trong một xã hội được xây dựng trên các mối quan hệ cá nhân.

Bước đột phá trong diễn xuất: Từ "Tinh anh ưu tú" đến "Siêu nhân thẳng thắn"

Các vai diễn trước đây của Bạch Tĩnh Đình thường được xây dựng theo hình tượng "tinh anh ưu tú" hoặc "trẻ trung". Lần này, anh hoàn toàn thoát khỏi những hình tượng đó, vào vai Vương Trường Hải, một siêu nhân thẳng thắn với "kỹ năng chiến đấu tối thượng nhưng trí tuệ cảm xúc bằng không".

Bạch Kính Đình đã thể hiện xuất sắc vẻ mặt ngơ ngác và ngây thơ của nhân vật trong suốt bộ phim, cho thấy "sự suy sụp thực tế của một người bình thường khi đối mặt với những quy tắc vô lý".

Khán giả đã khen ngợi diễn xuất của anh: "Anh ấy đã thể hiện hoàn hảo sự bướng bỉnh và liều lĩnh ban đầu của nhân vật, tiếp theo là sự thỏa hiệp bất đắc dĩ để hoàn thành công việc".

Đối mặt với những diễn viên hài kỳ cựu như Nguỵ Tường và Hoàng Tài Luân, Bạch Kính Đình đã không đi theo lối mòn của họ, thay vào đó chọn cách tiếp cận "bình tĩnh và điềm đạm". Điều này tạo ra sự đối lập giữa "sự nghiêm túc" của Vương Trường Hải và phong thái "lịch lãm và từng trải" của những người xung quanh, tự nhiên tạo ra hiệu ứng hài hước.

Sự tung hứng giữa Bạch Kính Đình và Nguỵ Tường tóm gọn bằng câu: "Trường Hải làm việc hiệu quả, còn Lão Hạ thì dễ nổi cáu", và sự tương phản giữa người lạnh lùng người ấm áp, người cứng đầu người dễ tính, đã trở thành điểm thu hút chính của bộ phim.

Khắc họa sự bất lực và lòng kiên trì của tầng lớp lao động

Thoạt nhìn, Đặc Lập Độc Hành là một bộ phim hài khoa học viễn tưởng, nhưng cốt lõi của nó là một tác phẩm châm biếm sắc sảo về những quy tắc bất thành văn nơi công sở, chủ nghĩa hình thức và các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Ở giai đoạn đầu, Vương Trường Hải rất cứng nhắc, sau đó, để thăng tiến trong công việc, anh buộc phải học cách nịnh hót và giao tiếp xã hội. Khán giả khen ngợi Bạch Kính Đình vì đã "khắc họa chính xác những thay đổi tâm lý của Vương Trường Hải và cân bằng việc truyền tải niềm vui và nỗi buồn". Các nhà phê bình phim đặc biệt nhấn mạnh rằng sự chuyển đổi mượt mà của Bạch Kính Đình giữa hai trạng thái này cũng mang một cảm giác tiếc nuối về những lý tưởng đã bị hoen ố.

Tính đến thời điểm các buổi chiếu thử, bộ phim đã đạt được tỷ lệ đề cử 100% từ những người có ảnh hưởng trên Weibo. Khán giả tại buổi ra mắt ở Thẩm Dương đã cười nghiêng ngả, chứng tỏ diễn xuất của anh có thể chịu được sự soi xét ngay cả ở "kinh đô hài kịch".

Phim kể câu chuyện ba thập kỷ trước, Hiệp hội Siêu anh hùng, do Siêu nhân Vương Trường Hải lãnh đạo, đã đẩy lùi cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Nhiều năm sau, Vương Trường Hải được phái về quê nhà để huấn luyện, nơi anh hợp tác với giám đốc chi nhánh địa phương, Lão Hạ, để thành lập một đội chiến đấu siêu anh hùng. Ngay ngày đầu tiên nhậm chức, bất chấp lời khuyên can của Lão Hạ, anh ta nhắm vào những người có thế lực, làm bẽ mặt cựu huyện trưởng, không màng đến ân huệ cá nhân, chỉ biết gây rối. Tuy nhiên, ba lần phạm sai lầm của một quan chức mới dường như đều phản tác dụng. Vương Trường Hải dần nhận ra rằng ngay cả Siêu nhân cũng phải học cách "chiều lòng" khi đến đây. Với sự giúp đỡ của Lão Hạ, Vương Trường Hải bắt đầu trau dồi tài năng chính trị và tập hợp đội chiến đấu.

Một số nhà phê bình phim nhấn mạnh rằng lối hài hước của Bạch Kính Đình không dựa vào những biểu cảm khuôn mặt cường điệu, mà dựa vào sự không ăn khớp kỳ quặc giữa nhân vật và môi trường để tạo ra tiếng cười. Sự tương phản cảm xúc giữa niềm vui ban đầu và nỗi buồn sau đó đã hỗ trợ hoàn hảo cho cốt lõi châm biếm của bộ phim.