Bin Jin tận hưởng chuyến đi Disneyland cùng con trai

SVO - Cặp đôi diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin một lần nữa bị bắt gặp đang tận hưởng kỳ nghỉ gia đình tại Hoa Kỳ, với những bức ảnh mới nhất về chuyến thăm Disneyland California cùng cậu con trai nhỏ đang lan truyền trên mạng.

Các tài khoản mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến ở nước ngoài đã chia sẻ những bức ảnh do nhân chứng cung cấp, khẳng định gia đình BinJin đã được nhìn thấy tại công viên giải trí ở California.

Những hình ảnh cho thấy, Hyun Bin mặc trang phục giản dị, với áo ba lỗ trắng, quần short và mũ lưỡi trai.

Một tài khoản người hâm mộ ở nước ngoài đã chia sẻ lời kể của một nhân chứng cùng với những bức ảnh: “Chúng tôi bất ngờ gặp gia đình Hyun Bin và Son Ye Jin tại Disneyland ở California”.

Theo nhân chứng này: “Tôi chưa bao giờ may mắn như thế trong đời. Hyun Bin nắm tay con trai suốt thời gian đó, trong khi Son Ye Jin đang trò chuyện với một người bạn, dường như là quản lý của cô ấy”.

Nhân chứng nói thêm: “Hyun Bin ngoài đời đẹp trai và có vóc dáng tuyệt vời. Son Ye Jin thì vô cùng xinh đẹp. Tôi không nhìn rõ mặt con trai họ, nhưng cậu bé rất ngoan ngoãn và luôn ở bên cạnh bố. Chúng tôi thậm chí còn chơi cùng một trò chơi”.

Việc bắt gặp họ tại Disneyland diễn ra chỉ một ngày sau khi những bức ảnh và video về gia đình này được cho là đến thăm một bảo tàng ở Hoa Kỳ, cũng lan truyền trên nền tảng mạng xã hội Weibo và các cộng đồng trực tuyến của Trung Quốc. Những bài đăng đó cho rằng, cặp đôi đã được nhìn thấy tham quan các triển lãm cùng con trai tại nơi được cho là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quận Los Angeles.

Hyun Bin và Son Ye Jin kết hôn năm 2022 và chào đón con đầu lòng vào cuối năm đó. Mặc dù cặp đôi thường giữ kín cuộc sống gia đình, nhưng những lần xuất hiện công khai trong các chuyến đi nước ngoài vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ.