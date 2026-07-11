Vừa chia tay Lee Jong Suk, IU đã có 'mỹ nam' khác

SVO - Vừa chia tay với Lee Jong Suk, IU lại tiếp thêm 'lửa' vào 'đống rơm đang cháy bùng bùng' bằng việc xuất hiện bên cạnh 'mỹ nam' này.

Theo nguồn tin trong ngành ngày 11/7 (giờ Hàn Quốc), Heo Nam Jun đã được xác nhận sẽ xuất hiện trong MV cho ca khúc chủ đề trong album mới của IU, dự kiến ​​phát hành vào tháng Chín.

Việc quay phim cho MV dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào đầu tháng tới. Đây là lần hợp tác thứ hai của cả hai sau Never Ending Story, ca khúc chủ đề trong album làm lại thứ ba của IU, A Flower Bookmark 3, phát hành vào tháng Năm năm ngoái.

MV Never Ending Story là sự tri ân dành cho bộ phim kinh điển của Hàn Quốc Christmas in August, với IU tái hiện lại sự nhạy cảm về mặt cảm xúc của nhân vật do Shim Eun Ha thủ vai, trong khi Heo Nam Jun thể hiện một vai diễn lấy cảm hứng từ Han Suk Kyu.

MV sắp tới sẽ tiếp tục câu chuyện cảm động được giới thiệu trong Never Ending Story, tái hiện mối quan hệ dang dở chưa được giải quyết trong dự án lấy cảm hứng từ phim trước đó.

Chia sẻ về lần hợp tác đầu tiên, Heo Nam Jun trước đây từng chia sẻ: “Mỗi ngày trước khi quay phim đều giống như một lễ kỷ niệm. Chỉ cần biết rằng, một người như IU biết đến sự tồn tại của tôi đã khiến tôi cảm thấy không hề hối tiếc”.

Mặc dù lịch trình bận rộn, Heo Nam Jun được cho là đã dành thời gian cho dự án này. Sau thành công của Brave New World, anh ngay lập tức bắt đầu quay bộ phim truyền hình tiếp theo, Whale Star, nhưng vẫn nhận lời đề nghị hợp tác với IU một lần nữa.

IU dự kiến ​​sẽ phát hành album mới trước thềm các buổi concert của cô tại Sân vận động Goyang, vào cuối tháng Chín.