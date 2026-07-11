Gong Yoo mang đến bất ngờ cho người hâm mộ châu Á

Công ty quản lý SOOP của anh đã công bố hình ảnh thư mời trên các kênh truyền thông xã hội chính thức, thông báo về chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ GONG YOO ASIA FANMEETING TOUR, năm 2026, mang tên THE LONG TAKE.

Theo đoạn teaser, chuyến lưu diễn sẽ ghé thăm Jakarta, Manila, Yokohama, Bangkok, Macau và Seoul, với khẩu hiệu “Hành trình bắt đầu”. Thông tin chi tiết hơn, bao gồm ngày tháng và địa điểm, dự kiến ​​sẽ được công bố sau.

Cùng với thông báo này, Gong Yoo đã chia sẻ một bức thư viết tay đầy xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ và giải thích lý do anh quyết định tổ chức chuyến lưu diễn: “Chào mọi người, tôi là Gong Yoo. Đã lâu rồi, tôi chưa gửi thư tay đến các bạn. Tôi hy vọng, mọi người đều khỏe mạnh trong mùa Hè nóng bức này. Mỗi năm, tôi đều vô cùng biết ơn những lời chúc sinh nhật và sự ủng hộ ấm áp mà các bạn dành cho tôi. Nhờ những người đã luôn bên cạnh mình suốt thời gian qua, tôi đã tự nhiên nhìn lại những khoảng thời gian chúng ta đã cùng nhau trải qua”.

Nam diễn viên tiết lộ rằng, những suy ngẫm đó đã truyền cảm hứng cho anh chuẩn bị một cơ hội đặc biệt để gặp gỡ người hâm mộ trực tiếp: "Năm nay, tôi muốn tạo ra một nơi để chúng ta có thể cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đó. Tôi hy vọng, chúng ta có thể viết thêm một chương mới cho câu chuyện mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng trong những năm qua. Cho đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình ở những gì mình đang có và trở lại với các bạn với phiên bản tốt nhất của chính mình. Cảm ơn các bạn, luôn luôn!”.

Thông báo này đã tạo nên sự phấn khích lớn trong cộng đồng người hâm mộ, những người đang háo hức chờ đợi chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ đầu tiên của Gong Yoo tại châu Á, sau nhiều năm và cơ hội tạo nên những kỷ niệm mới cùng nam diễn viên được yêu mến.

