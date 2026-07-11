Yunho của ATEEZ chia tay với bạn gái lâu năm

SVO - Theo các nguồn tin, thành viên Yunho của nhóm ATEEZ đã kết thúc mối quan hệ lâu năm với bạn gái không phải người nổi tiếng.

Yunho và bạn gái lâu năm của anh đã chia tay khoảng ba tháng trước. Theo nguồn tin, cả hai chưa tái hợp và hiện đang tập trung vào cuộc sống riêng.

Một nguồn tin thân cận với Yunho cũng cho biết, cả hai quen nhau lần đầu là bạn bè thời đi học, trước khi phát triển thành mối quan hệ tình cảm. Vì đã có một quá khứ dài bên nhau, cuộc chia tay được cho là không dễ dàng.

Tin đồn về đời sống tình cảm của Yunho đã lan truyền trên các nền tảng trực tuyến trong nhiều năm. Tuy nhiên, do chưa có xác nhận hay bình luận chính thức, những lời đồn đoán vẫn chưa được kiểm chứng. Các cuộc thảo luận giữa những người trong ngành gần đây đã thu hút sự chú ý trở lại về mối quan hệ này, dẫn đến việc xác nhận thêm.

Theo nguồn tin, một đại diện từ công ty quản lý của Yunho cho biết, họ đã nói chuyện trực tiếp với nam ca sĩ, người đã xác nhận rằng mối quan hệ đã kết thúc. Người đại diện cho biết, Yunho nói rằng, anh ấy chưa gặp gỡ hay nói chuyện với bạn gái cũ kể từ khi chia tay, và nói thêm rằng, mối quan hệ đã được “kết thúc một cách êm đẹp”. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thêm tuyên bố nào được đưa ra về thông tin này.