'Quốc bảo mỹ nam Nhật' Kamio Fuju: 'Có vô số điều bạn chỉ có thể trải nghiệm trong Kingdom'

SVO - Kamio Fuju chia sẻ về quyết tâm của mình cho vai diễn Vương Bí trong bộ phim 'Kingdom: The Soul's Decisive Battle' và những câu chuyện hậu trường khi làm việc với Kento Yamazaki cùng các diễn viên khác.

Kingdom (Vương giả thiên hạ) là một bộ truyện tranh kể về những chiến công của Tín (Kento Yamazaki), nhân vật chính với ước mơ trở thành một vị tướng vĩ đại, và Doanh Chính (Ryo Yoshizawa), vị vua trẻ tuổi với mục tiêu thống nhất Trung Hoa. Bốn bộ phim chuyển thể từ truyện tranh đã được phát hành từ năm 2019 đến năm 2024, và loạt phim này đã gặt hái thành công vang dội, thu hút tổng cộng 17,34 triệu người xem (thu về 24,5 tỷ yên tại phòng vé). Phần 5 của loạt phim sẽ được phát hành vào vào ngày 17/7, sẽ miêu tả trận chiến khốc liệt giữa Tần và Lục Quốc trên quy mô lớn.

"Tôi đã đọc truyện tranh gốc và xem bốn bộ phim đã phát hành cho đến nay, và tôi thực sự ấn tượng bởi quy mô đồ sộ của bộ phim. Từ trước đến giờ, tôi chỉ thưởng thức nó với tư cách là người xem, nhưng tôi luôn muốn được tham gia vào một ngày nào đó. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó giờ đã trở thành hiện thực. Chỉ cần tưởng tượng mình bước vào thế giới tráng lệ đã được xây dựng cho đến nay đã khiến tôi cảm thấy có trách nhiệm. Các bộ phim trước đã rất hoành tráng, nhưng bộ phim này còn ở quy mô lớn hơn nữa. Ngoài ra, có rất nhiều nhân vật mới được giới thiệu trong phim này, bao gồm cả Vương Bí, nhân vật mà tôi thủ vai, vì vậy tôi đã rất hào hứng ngay từ khi đọc kịch bản, và tôi thực sự mong chờ được quay phim".

"Vương Bí là vị tướng nhà Tần thống lĩnh 2.000 quân, một chàng trai trẻ đã thể hiện tài năng của mình từ khi còn nhỏ. Anh ta là đối thủ của nhân vật chính Tín, do Kento Yamazaki thủ vai, và thể hiện sức mạnh của mình trên chiến trường. Là con trai cả của gia tộc họ Vương, cùng gia tộc với Vương Kỵ (Takao Osawa), anh ta rất kiêu hãnh và sở hữu nội lực mạnh mẽ. Anh ta là người nghiêm túc và chăm chỉ, luôn bình tĩnh và điềm đạm, nhưng bên trong lại ẩn chứa đam mê và tinh thần chiến đấu, vì vậy tôi đã cố gắng thể hiện điều đó tốt nhất trong diễn xuất của mình. Vương Bí là một nhân vật được yêu thích trong tác phẩm gốc, vì vậy tôi vừa hào hứng vừa lo lắng không biết người hâm mộ sẽ phản ứng như thế nào khi bộ phim ra mắt".

Kamio ngoài cùng bên phải: "Vì các cảnh hành động là trọng tâm chính, tôi muốn tạo ra những cảnh chiến đấu thể hiện được sức mạnh và sự gan dạ của Vương Bí. Ngoài ra, còn có một cảnh với Tín, Mông Điềm (Jun Shison), hai đối thủ khác cùng thế hệ, vì vậy tôi tập trung vào việc thể hiện rõ ràng tính cách riêng biệt của từng người. Đó là cảnh duy nhất cả ba người cùng xuất hiện, vì vậy tôi hy vọng người xem có thể cảm nhận được sự khác biệt trong tính cách của họ. Về khâu chuẩn bị, đây là lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa và sử dụng giáo, vì vậy tôi đã luyện tập rất chăm chỉ. Khó khăn hơn cả việc cưỡi ngựa, việc giao tiếp với ngựa lại vô cùng khó khăn. Cưỡi ngựa đòi hỏi mối quan hệ tin tưởng giữa người cưỡi và ngựa. Tôi thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của việc giao tiếp khi cưỡi ngựa. Còn về các cảnh hành động, tôi chưa từng xuất hiện trong một tác phẩm nào có những cảnh hành động chân thực như vậy trước đây, và tôi đã được dạy cách sử dụng giáo từ đầu. Tôi hy vọng mọi người có thể cảm nhận được sức mạnh của Vương Bí, một bậc thầy về giáo mác. Bộ phim này có rất nhiều cảnh quay trên phông nền xanh, điều này khiến việc diễn xuất trở nên thách thức vì tôi phải sử dụng trí tưởng tượng của mình, nhưng đó cũng là một trải nghiệm quý giá đối với một diễn viên. Trên phim trường, việc mặc áo giáp và đeo tấm bảo vệ trán thực sự giúp tôi nhập vai và nâng cao tinh thần. Đó là một bộ phim với dàn diễn viên tuyệt vời, và mặc dù tôi không thể làm việc với tất cả mọi người trên phim trường, tôi vẫn rất vui vì mình là một phần của nó. Ngoài ra, tôi nghĩ Tín (Kento Yamazaki), người mà tôi đã từng thấy trên màn ảnh trước đây, thực sự rất ngầu".

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