Mỹ Tâm, MONO, Phương Mỹ Chi cùng loạt DJ quốc tế hội tụ tại 'Huế Wonderverse Music Fest 2026'

TP. Huế vừa chính thức công bố Huế Wonderverse Music Fest 2026 – Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế, sẽ diễn ra từ 30/8 đến 1/9, tại Quảng trường Trung tâm Thể thao TP. Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đây được xem là một trong những sự kiện văn hóa, âm nhạc và công nghệ có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Huế, đồng thời là bước đi mới trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Thay vì chỉ là một đại nhạc hội đơn lẻ, lễ hội được xây dựng như một IP (Intellectual Property), với kế hoạch tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026 - 2030. Với chủ đề "City Awakening - Đánh thức Di sản", Huế Wonderverse Music Fest 2026 hướng đến việc kết nối những giá trị truyền thống với nghệ thuật đương đại. Lễ hội sẽ được đầu tư sân khấu đa giác quan đạt chuẩn quốc tế, ứng dụng hệ thống LED, visual, laser cùng nhiều công nghệ trình diễn hiện đại. Bên cạnh các đêm nhạc, khán giả còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động văn hóa, sáng tạo, ẩm thực và tương tác cộng đồng.

Nhạc sĩ Huy Tuấn là Giám đốc Âm nhạc của "Huế Wonderverse Music Fest 2026".

Điểm nhấn của sự kiện là hai đêm đại nhạc hội với hai chủ đề riêng biệt. Đêm "Di sản Thức giấc" (30/8) có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm trong vai trò headliner, cùng Phương Mỹ Chi, DJ/Producer Hoaprox. Dịp này, MONO cũng được giới thiệu là "Sứ giả Quảng bá Di sản", đồng hành cùng BTC trong các hoạt động lan tỏa hình ảnh Huế đến giới trẻ.

Bên cạnh đó, đêm "Di sản Hội nhập" (1/9) sẽ mang màu sắc âm nhạc điện tử với sự tham gia của DJ VinJaz, từng biểu diễn tại Ultra Music Festival, và DJ MESS, nghệ sĩ góp mặt tại Tomorrowland. BTC cũng cho biết, sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều nghệ sĩ quốc tế trong thời gian tới, đồng thời hướng tới xây dựng Huế trở thành điểm đến mới của các lễ hội âm nhạc điện tử trong khu vực.

MONO, Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi cùng loạt "sao" đình đám sẽ góp mặt.

DJ VinJaz và nhiều tên tuổi quốc tế sẽ trình diễn tại "Huế Wonderverse Music Fest".

Một điểm nhấn khác của lễ hội là sự xuất hiện của Long Mã, linh vật chính thức của Huế Wonderverse Music Fest. Hình tượng này được lấy cảm hứng từ văn hóa Huế nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật số và công nghệ hiện đại, đóng vai trò là biểu tượng nhận diện của lễ hội trong những mùa tiếp theo.