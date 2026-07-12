Á vương Minh Tuấn 'lấn sân' sang âm nhạc, cùng NSƯT Thanh Tâm làm điều đặc biệt

Sở hữu chiều cao 1,83m cùng ngoại hình sáng, Minh Tuấn từng gây ấn tượng khi giành danh hiệu Á vương 3 và giải thưởng "The Best Talent" tại cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, cũng như tham gia trình diễn ở nhiều sàn diễn thời trang lớn như Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026. Bên cạnh đó, anh được chú ý khi tham gia loạt phim truyền hình 'ăn khách' như Đi giữa trời rực rỡ, Gió ngang khoảng trời xanh... Mới đây, Minh Tuấn chính thức ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ. Đây cũng là dấu mốc hoàn thiện định hướng trở thành nghệ sĩ trình diễn đa năng mà anh theo đuổi nhiều năm qua, kết hợp giữa diễn xuất, người mẫu và âm nhạc.

Trong buổi ra mắt, Minh Tuấn trình diễn Thanh xuân, ca khúc từng giúp anh chinh phục Ban giám khảo và giành giải "Nam vương Tài năng" tại cuộc thi. Với giọng hát nội lực cùng vũ đạo, Minh Tuấn mang đến hình ảnh tràn đầy năng lượng, đánh dấu bước chuyển mình từ người mẫu, diễn viên sang lĩnh vực ca hát. Đặc biệt, anh còn song ca cùng mẹ là NSƯT Thanh Tâm ca khúc nổi tiếng Papa của Paul Anka. Tiết mục được xem như lời tri ân dành cho người cha luôn âm thầm đứng phía sau, trở thành chỗ dựa để anh yên tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

Minh Tuấn và mẹ - NSƯT Thanh Tâm gây ấn tượng cùng ca khúc "Papa".

Dù có mẹ là NSƯT Thanh Tâm nhưng Minh Tuấn lại học thanh nhạc một người thầy khác. Anh cho biết, dù được mẹ trực tiếp truyền cảm hứng âm nhạc từ nhỏ nhưng hai mẹ con lại "không tìm được tiếng nói chung" trong việc học hát. Qua lời giới thiệu của mẹ, anh theo học thanh nhạc với giảng viên Đinh Lan Hương - Trưởng khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, để hoàn thiện kỹ thuật cũng như phong cách biểu diễn. Để có thể bước ra sân khấu với vai trò ca sĩ là kết quả của Minh Tuấn sau 3 năm nỗ lực trau dồi và rèn luyện. Ngoài âm nhạc, Minh Tuấn cũng học diễn xuất, luyện thanh, vũ đạo, kỹ năng mềm để trở thành nghệ sĩ trẻ đa năng.

Sau khi ra mắt công chúng ca khúc Thanh Xuân, Minh Tuấn sẽ ra mắt MV đặc biệt mang tên Cha và con gái, đồng thời cũng có sản phẩm chung với mẹ là Mẹ và con trai. Hiện Minh Tuấn vẫn theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh cũng cho biết, sẽ tận dụng danh hiệu Á vương để lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam, đặc biệt là du lịch Hà Nội, trên các nền tảng mạng xã hội, hướng tới hình mẫu nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm và mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.