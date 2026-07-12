'Tuổi thọ' của các nhóm nhạc thần tượng đã tăng lên

SVO - Giữa những nhóm nhạc nữ trẻ tuổi rời nhóm để tìm kiếm cơ hội mới, sự tự tin của một nhóm nhạc kỳ cựu 12 năm kinh nghiệm mang đến ca khúc mùa Hè 'mượt mà'.

Trước đây, việc tái hợp sau khi tan rã hoặc gián đoạn dài hạn được coi là những sự kiện đặc biệt, nhưng gần đây, các nhóm nhạc thế hệ thứ hai và thứ ba đang tiếp tục các hoạt động nhóm theo nhiều cách khác nhau.

SeeYa đã trở lại hoạt động toàn nhóm lần đầu tiên sau 15 năm kể từ khi tan rã để kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt, và trong SM Entertainment, các nhóm nhạc lâu năm như Super Junior và SHINee đã duy trì sức sống của nhóm thông qua các album và các buổi biểu diễn.

Trong bối cảnh xu hướng này, sự trở lại của Red Velvet mang ý nghĩa vượt xa việc chỉ đơn thuần là sự trở lại của cả nhóm. Theo thông báo từ SM Entertainment, Red Velvet sẽ phát hành mini-album mùa Hè, Velvet Summer vào lúc 6h chiều ngày 3/8. Album mới gồm tổng cộng 5 bài hát, trong đó có ca khúc chủ đề Surfin' Boy. Đây là album mới đầu tiên của nhóm với đầy đủ thành viên sau khoảng 2 năm 2 tháng, kể từ Cosmic vào tháng 6/2024.

Red Velvet.

Red Velvet là nhóm nhạc nữ đã hoạt động được 12 năm, ra mắt năm 2014. Tuy nhiên, lý do sự trở lại của họ không chỉ được xem như một "chuyến đi hoài niệm" là bởi sự kỳ vọng vào các bài hát và concept mới vẫn còn rất lớn. Trong khi các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ ba ra mắt cùng thời điểm tiếp tục hoạt động lâu dài theo cách riêng của mình, TWICE và BLACKPINK đã chứng minh sự hiện diện của họ thông qua các tour diễn toàn cầu và lượng fan khổng lồ, ngược lại, Red Velvet đã duy trì thương hiệu nhóm thông qua sự đa dạng trong âm nhạc và concept.

Sức mạnh của Red Velvet nằm ở chỗ, hình ảnh nhóm không bị lỗi thời, dù đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm. Ngay cả trong thời gian tạm nghỉ, Irene, Seulgi, Wendy và Joy vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc bằng cách liên tục phát hành album solo, và sức mua của người hâm mộ được khẳng định thông qua các hoạt động cá nhân của các thành viên.

Bản sắc của nhóm Red Velvet được định hình bởi hai yếu tố: 'Red' và 'Velvet'. Trong khi 'Red' đại diện cho năng lượng tươi sáng và sôi nổi, 'Velvet' lại mang đến những bài hát với không khí mộng mơ, mát mẻ và âm thanh giàu tính khái niệm hơn. Đặc biệt, vì những ca khúc hit mùa Hè như Red Flavor và Power Up đều mang đậm sắc đỏ, nên mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cách Red Velvet sẽ thể hiện tinh thần mùa Hè với Velvet Summer.

Ảnh mini-album mùa Hè 'Velvet Summer' của Red Velvet.

Trong thời đại mà các hoạt động dài hạn của các nhóm nhạc thần tượng trở nên phổ biến, việc thể hiện chiều sâu trở nên vô cùng quan trọng. Kể từ khi ra mắt, Red Velvet đã xây dựng các concept độc đáo phá vỡ các khuôn mẫu thông thường, và chính tinh thần thử thách này là động lực giúp âm nhạc của họ luôn "tươi mới" ngay cả trong năm thứ 12. Với việc Red Velvet luôn thể hiện sự tươi mới vượt thời gian, sự chú ý đang tập trung vào việc liệu Velvet Summer này có tạo nên một cột mốc mới trong thị trường K-pop hay không?