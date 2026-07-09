BTS lại lập kỷ lục mới

SVO - BTS đã lập kỷ lục mới về số lượng khán giả tại sân vận động Tottenham Hotspur ở London, với 130.000 người hâm mộ.

Các buổi hòa nhạc, trong khuôn khổ BTS World Tour Arirang in London, đã được tổ chức vào ngày 6 và 7/7, tại Sân vận động Tottenham Hotspur. Theo đơn vị tổ chức, Live Nation, nhóm nhạc này đã lập kỷ lục về số lượng khán giả tham dự mỗi buổi diễn kể từ khi sân vận động mở cửa vào tháng 4/2019.

Các buổi biểu diễn diễn ra 7 năm, sau khi BTS trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên tổ chức concert solo tại Sân vận động Wembley ở London, vào năm 2019. Trong buổi biểu diễn, nhóm đã trình diễn các ca khúc từ album dài thứ năm ARIRANG: Hooligan, Body to Body, Swim, cùng với các bản hit như IDOL và Fire.

Trong khi biểu diễn, Jungkook đã được ghi lại hình ảnh ôm lưng và dường như không thể duỗi thẳng người vì đau, khiến người hâm mộ lo lắng. Trong lời kết thúc, Jungkook đã tự mình tiết lộ về chấn thương: "Tôi bị đau lưng trong khi biểu diễn, vì vậy, tôi không thể tập trung kể từ FYA, và tôi xin lỗi. Buổi concert rất vui nên tôi đã nghĩ: Hôm nay, phải thật bùng nổ, thì đột nhiên 'rắc', hả? Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt và trở lại với tình trạng tốt nhất có thể".

Các thành viên đã cảm ơn người hâm mộ: "Chúng tôi cảm nhận được cảm xúc tương tự như khi ở Sân vận động Wembley, bảy năm trước". Các buổi concert đã nhận được những đánh giá tích cực từ truyền thông địa phương. Tờ The Times của Anh đã chấm cho buổi biểu diễn 4 sao, gọi âm nhạc của BTS là "mãnh liệt và gây nghiện cùng một lúc".

BTS sẽ tiếp tục chặng lưu diễn châu Âu, với các buổi biểu diễn tại Munich, Đức vào ngày 11 và 12/7.