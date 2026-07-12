Anh Tú Atus quyết giữ vững danh hiệu 'Biểu tượng Giải trí của Running man Vietnam', 'chạy đua' với 'dàn sao' đình đám

SVO - Sự kiện công chiếu tập đặc biệt phiên bản điện ảnh 'Chúa tể thời gian' có sự tham gia của các thành viên Gia tộc R gồm Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus và Quân A.P, cùng người dẫn chuyện Lê Nhân. Hai khách mời của tập đặc biệt là Khả Như và Võ Điền Gia Huy cũng có mặt để giao lưu cùng khán giả.

Các nghệ sĩ đều không giấu được sự háo hức khi lần đầu cùng khán giả thưởng thức thành quả sau thời gian ghi hình. Quân A.P chia sẻ anh vừa hồi hộp vừa nóng lòng được giới thiệu mùa mới đến khán giả.

Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát hài hước tiết lộ lịch trình ghi hình "bất chấp khả năng ăn biên bản". Đồng thời cho biết, việc xem tập đặc biệt trên màn ảnh rộng càng khiến anh nôn nóng được tiếp tục bước vào những chặng đua tiếp theo.

Một khoảnh khắc đáng yêu tại sự kiện là diễn viên Quang Tuấn đưa con gái là bé Gạo đến tham dự. Bé cũng là một trong những khán giả nhỏ tuổi yêu thích Running man Vietnam và là nguồn động lực tinh thần đặc biệt của nam diễn viên trong suốt quá trình tham gia mùa 3.

Chia sẻ về lần trở lại mùa 4, Anh Tú Atus hài hước cho biết: “Tôi đã xem anh chị em trong Running man Vietnam như một gia đình, khi gia đình cần thì sao vắng mặt mình được. Tôi cũng chuẩn bị một sức khỏe và tinh thần tốt để nhập cuộc cùng mọi người. Khả năng "Quán quân" năm nay lại là mình đấy”.

Ở tập đặc biệt này, Trấn Thành tiếp tục giữ tinh thần thi đấu quyết liệt. Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duyên dáng và mưu lược. Còn Liên Bỉnh Phát vẫn là đối thủ đáng gờm ở các thử thách thể lực. Anh Tú Atus và Quang Trung tiếp tục tạo nên nhiều màn tung hứng ăn ý, mang đến những tình huống hài hước, trong khi Captain Boy gây bất ngờ với nguồn năng lượng trẻ trung và tinh thần thi đấu nhiệt huyết.

Khả Như cho thấy kinh nghiệm từ nhiều chương trình truyền hình thực tế, còn Võ Điền Gia Huy nhanh chóng hòa nhập với Gia tộc R. Đặc biệt, Quân A.P trưởng thành rõ rệt khi không còn là "Út khờ" của mùa trước mà trở nên bản lĩnh và sắc sảo hơn trong chiến thuật.

Có thời lượng 125 phút, Chúa tể thời gian được xây dựng như một bộ phim phiêu lưu - giả tưởng, kể về cuộc chiến của 10 Thần thú nhằm giành lấy ngôi vị Chúa tể Thời gian để thiết lập lại trật tự thế giới. Các nhân vật phải vượt qua hàng loạt thử thách để khôi phục siêu năng lực, thể hiện bản lĩnh cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào cuộc đua xé bảng tên quen thuộc để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Bên cạnh quy mô sản xuất, phần dựng phim và hậu kỳ tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cách xử lý nhịp kể, hiệu ứng hình ảnh và những mảng miếng hài được cài cắm xuyên suốt. Với sự đầu tư về tạo hình, bối cảnh, phục trang và ngôn ngữ điện ảnh, tập đặc biệt mang đến cảm giác của một tác phẩm fantasy hơn là một gameshow vận động thông thường.