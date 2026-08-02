Vẻ đẹp của 3 thí sinh khu vực miền Tây Nam bộ bước vào vòng Chung khảo toàn quốc ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’

SVO - Sau Sơ khảo tại khu vực miền Nam, 21 thí sinh được chọn chính thức vào vòng Chung khảo toàn quốc của ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’. Trong đó, có 3 cô gái đến từ khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ có cơ hội chạm tay vào chiếc vương miện danh giá.

Trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, mới chỉ có Đặng Thu Thảo đăng quang ngôi vị cao nhất đến từ khu vực miền Tây Nam Bộ. Do đó, các thí sinh đến từ khu vực này luôn được mong chờ sẽ làm nên chuyện tại mỗi mùa Hoa hậu Việt Nam.

Năm nay, sau vòng Sơ khảo, Ban giám khảo đã tìm ra 3 cô gái đến từ khu vực miền Tây Nam Bộ. Các thí sinh này đều sở hữu nhan sắc mộc mạc, dịu dàng và hứa hẹn sẽ có sự bứt phá ở vòng Chung khảo toàn quốc sắp diễn ra TP. Hải Phòng.

Cao Trần Tú Anh – Thí sinh sở hữu chiều cao lý tưởng

Cao Trần Tú Anh (sinh năm 2004) đến từ Vĩnh Long. Xuất hiện tại cuộc thi, cô nàng gây ấn tượng với chiều cao 1,77m. Hiện tại, cô là sinh viên năm bốn chuyên ngành Việt Nam học (Du lịch và Quản lý Du lịch) tại trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Đến từ Vĩnh Long bên dòng sông Cửu Long, Tú Anh hiểu rằng vẻ đẹp của người phụ nữ Việt không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở tâm hồn, trí tuệ và cách họ cống hiến cho cộng đồng. Đó cũng chính là điều mà cô cảm nhận trong chủ đề “Miền hương sắc” của cuộc thi.

Ngoài việc học, Tú Anh còn làm người mẫu ảnh. Cô có vẻ đẹp thanh tú và nụ cười duyên dáng. Cô chia sẻ, từng bỏ lỡ cơ hội thi Hoa hậu Việt Nam trước đó nên cảm thấy tiếc nuối.

Do vậy, năm nay, nữ sinh này dũng cảm bước ra khỏi “vùng an toàn” để thanh xuân thêm rực rỡ với Hoa hậu Việt Nam. Tú Anh không muốn, sau này, khi nhìn lại bản thân đã không dám thử. Chính vì vậy, cô đã có thêm cơ hội chạm tay đến ước mơ khi được gọi tên vào Chung khảo toàn quốc.

Nguyễn Thái Anh Thư – Thí sinh đẹp tựa “nàng thơ”

Nguyễn Thái Anh Thư (sinh năm 2006) đến từ Đồng Tháp. Cô là một trong các thí sinh đến địa điểm tổ chức vòng Sơ khảo rất sớm. Dù đi đường xa nhưng Anh Thư vẫn thể hiện rất tốt phần dự thi của mình và được Ban giám khảo chọn bước vào Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Anh Thư đang là sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh, đến từ trường ĐH Đồng Tháp. Sở hữu sóng mũi cao và đôi mắt to tròn, nữ sinh gen Z này luôn hút ống kính của truyền thông khi xuất hiện tại vòng Sơ khảo.

Bên cạnh đó, Anh Thư còn giữ danh hiệu Hoa khôi trường ĐH Đồng Tháp. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cô đã dành nhiều thời gian để tập luyện thể hình lẫn kỹ năng trình diễn trên sân khấu. Nàng Hoa khôi mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tri thức và bản lĩnh tại cuộc thi năm nay.

Neang Lin – Thí sinh sở hữu vẻ đẹp chân phương

Neang Lin (sinh năm 2003) sinh ra và lớn lên tại An Giang. Cô là người dân tộc Khmer đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Với vẻ đẹp mộc mạc và chân phương, điều ấn tượng mà Neang Lin mang lại chính là nguồn năng lượng tích cực và tự tin.

Neang Lin là cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, trường ĐH Cần Thơ. Đến với cuộc thi năm nay, cô cho biết, không chỉ mang theo ước mơ của riêng mình, mà còn mang theo niềm tự hào của một cô gái Khmer đến từ miền Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, Neang Lin muốn dùng tiếng nói và sức trẻ của mình để góp phần quảng bá văn hóa dân tộc Khmer đến với công chúng. Cô tin rằng, mỗi người trẻ sẽ luôn có cách để theo đuổi giấc mơ của mình. Và Neang Lin đã chọn Hoa hậu Việt Nam để bắt đầu hành trình ý nghĩa của mình.

Với cô gái gen Z này, Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội để bước ra khỏi “vùng an toàn”, thử thách bản thân và không ngừng hoàn thiện. Neang Lin hy vọng có thể trở thành cầu nối, đưa những nét đẹp văn hóa, con người Khmer quê hương đến gần hơn với bạn bè trên khắp cả nước.