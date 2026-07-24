Cuộc sống hiện tại của ‘thần đồng bolero’ Trần Tấn Bảo cùng màn ‘lột xác’ khiến khán giả ngỡ ngàng

SVO - Từng tạo ấn tượng với giọng hát ‘ngọt lịm’, Quán quân ‘Tuyệt đỉnh song ca nhí’ năm nào giờ đã có màn ‘lột xác’ đầy khác biệt.

Trần Tấn Bảo (sinh năm 2006) nổi tiếng từ nhỏ khi giành được nhiều giải thưởng âm nhạc như Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí cùng với Nhật Duy. Ngoài ra, giọng ca này còn nhận giải "Đơn ca xuất sắc nhất" tại chương trình này.

Với sự dẫn dắt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thời điểm ấy, Tấn Bảo được truyền thông gọi là “thần đồng bolero”.

Nhưng thay vì lựa chọn con đường phát triển sự nghiệp âm nhạc từ các danh hiệu đã có, Trần Bảo Bảo hướng đến việc trau dồi kiến thức và kỹ năng trên ghế giảng đường. Nam ca sĩ theo học cùng lúc hai trường là Nhạc viện TP. HCM và trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Với một ca sĩ trẻ như Trần Tấn Bảo lựa chọn theo đuổi con đường học vấn ngay lúc tên tuổi được chú ý là một sự mạo hiểm. Nhưng chính nhờ nền tảng kiến thức vững chắc đó, đến nay, giọng ca gen Z đã có nhiều sự tiến bộ trong cách hát lẫn trình diễn. Tấn Bảo cũng vượt qua được giai đoạn vỡ giọng tuổi dậy thì một cách ngoạn mục để định hình lại một chất giọng bolero sâu lắng hơn.

Khán giả đã không khỏi bất ngờ khi Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí này tái xuất V-pop trong chương trình The next artist 2026. Từng được khán giả yêu mến với hình ảnh cậu bé theo đuổi dòng nhạc bolero mộc mạc, nam ca sĩ khiến cả dàn cố vấn và khán giả không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác biệt. Mái tóc đỏ rực nổi bật, phong cách thời trang cá tính cùng thần thái tự tin trên sân khấu đánh dấu màn “lột xác” rõ nét của mình sau nhiều năm hoạt động.

Tại chương trình, Trần Tấn Bảo cho thấy sự trưởng thành về cách xử lý âm nhạc khi trình diễn ca khúc tự sáng tác Kẻ mua câu hát. Giọng ca này liều lĩnh khai thác chất liệu ngũ cung, kết hợp cùng bản phối hiện đại để tạo nên một màu sắc rất riêng. Đây được xem là bước đi táo bạo, thể hiện mong muốn thoát khỏi “vùng an toàn” và khẳng định cá tính nghệ sĩ của Tấn Bảo.

Với màn trình diễn này, Đàm Vĩnh Hưng dành lời khen cho Trần Tấn Bảo đã biết tận dụng thế mạnh của bản thân. Đây là một trong các tiết mục ấn tượng của vòng PK tại chương trình này.

Ngoài Trần Tấn Bảo, vòng thi này của The next artist 2026 còn có các màn trình diễn đặc sắc khác. Giọng ca Tấn Vinh tiếp tục khiến các cố vấn trầm trồ khi chinh phục “bản hit” Anh ơi ở lại. C-ROT tự tin hát ca khúc tự sáng tác U left me with the moonlight.

Ca sĩ trẻ Lê Khắc Đạt gây ấn tượng với màn trình diễn Ngôi thứ 3. Hà Trang cho thấy sự tiến bộ qua ca khúc Môi chạm môi. Bùi Trung Hiếu (Ra-Hbie) mang chuyện tình dang dở của người thân lên sân khấu, khiến Đàm Vĩnh Hưng xúc động với bản nhạc Vì anh chẳng còn gì.