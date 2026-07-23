Jungkook của BTS 'vượt qua' G-Dragon

Jungkook của BTS đã giành vị trí số 1 trong hạng mục cá nhân K-pop của K-Brand Index, khẳng định sức hút mạnh mẽ của anh trên mạng xã hội trong bảng xếp hạng dữ liệu lớn mới nhất.

Viện Nghiên cứu Thương hiệu Châu Á đã phân tích 423.183.352 mẩu dữ liệu lớn trực tuyến từ ngày 1/6 đến ngày 30/6/2026. Nhóm ứng viên bao gồm 30 cá nhân K-pop hàng đầu dựa trên khối lượng tìm kiếm trên các trang cổng thông tin.

Top 10 cho thấy sức mạnh fan hâm mộ khổng lồ trải dài qua nhiều thế hệ. G-Dragon của BIGBANG đứng thứ 2, tiếp theo là Karina của aespa ở vị trí thứ 3, Jennie của BLACKPINK ở vị trí thứ 4 và Woni của RESCENE ở vị trí thứ 5.

Jang Wonyoung của IVE đứng thứ 6, trong khi Keonho của CORTIS, V của BTS, Wonhee của ILLIT và Minami của RESCENE hoàn thành danh sách. RESCENE thu hút sự chú ý đặc biệt khi cả Woni và Minami đều lọt vào top 10.

Ryu Won Seon, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu Asia Brand Research Institute, cho biết thị trường K-pop đã vượt qua cấu trúc chỉ tập trung vào nhóm nhạc. Ông mô tả giá trị của nghệ sĩ là một yếu tố then chốt trong âm nhạc, các buổi biểu diễn, nội dung ngắn, mạng xã hội, hoạt động của fandom và việc tiêu thụ trên các nền tảng kỹ thuật số.

Ryu Won Seon cho rằng kết quả số 1 của Jungkook là nhờ vào lượng fan toàn cầu ổn định và sự quan tâm liên tục của công chúng. Ông cũng cho biết những hoạt động hướng đến giá trị cộng đồng của G-Dragon, bao gồm dự án hòa bình, 818 BLOOM và vai trò đại sứ của anh ấy tại Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, đã phản ánh tích cực trong các chỉ số dữ liệu lớn.

Viện nghiên cứu cho biết hạng mục này sử dụng số liệu chỉ số trực tuyến mà không có dữ liệu ngoại tuyến. Thông tin chỉ số chi tiết và tài liệu phân tích có thể được kiểm tra thông qua trang web chính thức và Instagram.