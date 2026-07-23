Lee Jun Ho lần đầu trải nghiệm vai diễn 'không phải con người'

Ê kíp sản xuất bộ phim truyền hình mới của đài tvN, Embassy of Foreign Nations in Korea (tên tiếng Việt: Đại sứ quán nước ngoài tại Hàn Quốc), với biên kịch Shin Ha Eun, đạo diễn Bae Hyun Jin đã xác nhận sự tham gia của Lee Jun Ho và Hong Hwa Yeon. Bộ phim dự kiến phát sóng trên tvN vào năm 2027.

Bộ phim kể về thế giới nơi các sinh vật thần thoại bí mật cùng tồn tại với con người. Đại sứ quán Ngoại quốc tại Hàn Quốc lặng lẽ giám sát cuộc sống của cư dân siêu nhiên, từ yêu tinh biển và người cá đến cáo chín đuôi. Khi cựu vận động viên bắn cung đoạt Huy chương Vàng Á vận hội Ko Mi U (Hong Hwa Yeon) bất ngờ được bổ nhiệm làm nhà ngoại giao tân binh người Trái đất đầu tiên của Đại sứ quán, cô thấy mình làm việc cùng với Cha Yeon, vị đại sứ bí ẩn, người thực chất là một con rồng. Sau hơn một nghìn năm bị ràng buộc với vùng đất này, cuộc sống cô đơn, bất biến của Cha Yeon (Lee Jun Ho) bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của Mi U, dẫn đến một mối tình lãng mạn đầy mê hoặc, bắc cầu giữa thế giới của con người và các sinh vật thần thoại.

Bộ phim mở ra một thế giới quan độc đáo, thêm yếu tố giả tưởng vào hệ thống đại sứ quán hiện đại và công khai. Trong đó, Lee Jun Ho đảm nhận vai Cha Yeon, người đứng đầu một phái đoàn ngoại giao bí ẩn nhất và cũng là một con rồng. Cha Yeon là một linh hồn điều khiển nước. Bản chất của anh ta là hiền lành và điềm tĩnh, nhưng cũng có thể nổi cơn thịnh nộ dữ dội, như thể muốn phá hủy cả một ngọn núi.

Hong Hwa Yeon được chọn vào vai Ko Mi U, một nhà ngoại giao tân binh. Mi U là cựu vận động viên đoạt Huy chương Vàng môn bắn cung tại Đại hội thể thao châu Á, được bổ nhiệm đến phái đoàn ngoại giao tại Hàn Quốc, một nơi mà con người không được phép đặt chân đến. Cô ấy được kỳ vọng sẽ thể hiện sự kết hợp hài hòa, vui tươi trong một bộ phim hài lãng mạn.